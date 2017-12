50 acteurs uit Ossenwijk brengen openluchtspektakel 02u43 0 Foto Geert De Rycke Ook dit jaar kon het openluchtspektakel op heel wat belangstelling rekenen. Hamme Vijftig acteurs uit de Ossenwijk in Hamme hebben gisterenavond een groot openlucht kerstspel gehouden.

Dit jaar ging het over 'Koude Kerst', een verhaal waar zowel geluk, liefde als wanhoop en pech centraal stonden. Het is al sinds 2005 dat de Ossenwijk zijn groot openluchtspektakel organiseert op de terreinen van Greenex in Hamme, en dit om de twee jaar. De toegang is telkens gratis. Het spektakel kan telkens op heel wat kijklustigen rekenen, ook nu waren er honderden bezoekers naar het openluchtspel komen kijken. Na het openluchtspektakel was er voor de aanwezigen Glühwein en warme wafels of gratis soep.





Voor het kerstspel wordt er ook een programmaboekje gemaakt. De bezoekers mogen een vrij bedrag geven en dit gaat telkens naar het goede doel. Dit jaar wordt het geld overhandigd aan het Roparunteam VZW 'De Moerenlopers' uit Zele, met wie de Ossenwijk al jaren een goede band heeft. (KBD)