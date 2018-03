36 trio's nemen deel aan doedelzakcompetitie 05 maart 2018

02u31 0 Hamme De Flanders Red Cross Pipe Band organiseerde afgelopen weekend voor de zesde keer een internationaal kampioenschap voor doedelzakbands.

Veertien verschillende doedelzakbands uit België en Nederland, in totaal goed voor 36 trio's, namen deel.





"We nodigden Schotse wereldkampioenen in uit om te jureren, maar zij zaten spijtig genoeg vast in de sneeuw", zegt Luc Van de Velde. Als noodoplossing werden juryleden van bands uit België en Nederland ingeschakeld. "De jury let vooral op klank, muzikaliteit en techniek", zegt Joris Panis. Het tornooi is intussen een vaste waarde geworden in het internationale doedelzaklandschap. (KDBB)