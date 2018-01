3.000 gratis luiers voor kansarmen ONTEX WIL SAMENWERKING MET 'T VERHOOG OP POTEN ZETTEN KATRIJN DE BLESER

19 januari 2018

02u42 0 Hamme In ontmoetingshuis en voedselverdeelpunt 't Verhoog worden voortaan ook luiers uitgedeeld. Die komen er dankzij basisschool De Dobbelsteen. 't Verhoog opende anderhalf jaar geleden de deuren en mag twee keer per week zo'n zestig mensen verwelkomen. "Mensen van de doelgroep werden intussen zelf al vrijwilliger, dat is het succes."

"Naar aanleiding van de dag van verzet tegen armoede gaan we steeds op zoek naar een bedrijf dat een samenwerking wil aangaan met het voedselverdeelpunt van 't Verhoog", zegt Filip De Decker, directeur van de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen. "Dit jaar zetten we een soepactie op poten. Met het ingezamelde geld gingen we aankloppen bij de firma Ontex in Buggenhout om luiers te kopen voor 't Verhoog."





Bij Ontex waren ze meteen enthousiast en ze beslisten om de 3.000 luiers te schenken aan 't Verhoog. "Zo'n projecten steunen we graag", motiveert Jan d'Heer, plantmanager bij Ontex, die beslissing. "Een tweede lading luiers ligt alvast klaar en we bekijken de mogelijkheden om een structurele samenwerking op poten te zetten."





Andere initiatieven

Ontmoetingshuis 't Verhoog opende in september 2016 de deuren. "We vertrekken vanuit de voedselbedeling. Twee keer per week komen zo'n zestig gezinnen hier voedsel afhalen. Ze kunnen zelf 'shoppen' en ze betalen dan met de punten die ze toegekend krijgen aan de hand van hun situatie. Aanvankelijk konden ze enkel voedsel en verzorgingsproducten komen afhalen, nu komen er ook luiers bij. De producten krijgen we onder andere van lokale handelaars en we gaan ook naar de veiling", zegt Lieve Mertens, maatschappelijk werker bij het OCMW.





"Het voedsel en de verzorgingsproducten brengen de mensen naar hier want die hebben ze echt nodig. Op die manier stappen ze hier binnen en proberen we hen ook warm te maken voor de andere initiatieven zoals een creanamiddag, een kooksessie of één van de praatgroepen. Zo halen we hen uit het sociale isolement waarin ze vaak leven, de drempel van 't Verhoog is immers lager dan die van het OCMW zelf. Sommige mensen uit het doelpubliek werden intussen al zelf vrijwilliger. Zij brengen dan weer andere mensen mee, mensen die wij moeilijker kunnen bereiken", vertelt Lieve.





Geefdagen

't Verhoog kent daarmee na anderhalf jaar al veel succes. "De groeiende behoefte aan essentiële voedings- en verzorgingswaren blijft groeien en zo ontstond alweer een nieuw initiatief: 'Geefdagen'", zegt Lieve. "Burgers, organisaties of winkels kunnen op vaste tijdstippen goederen aan ons bezorgen tijdens de Geefdagen. Die producten worden dan mee verdeeld. Het gaat vooral om etenswaren die niet snel bederven, luiers en verzorgingsproducten. Bij speciale acties kan het ook al eens om speelgoed gaan."





De volgende Geefdag gaat door op 26 januari van 13 tot 15 uur in 't Verhoog, Hoogstraat 20 in Hamme.