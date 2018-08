2.600 populieren maken plaats voor overstromingsgebied Tegen 2022 is overstromingsgebied Wal-Zwijn klaar Katrijn De Bleser

09 augustus 2018

14u29 0

Vanaf deze week worden 2.600 populierengekapt in het toekomstige overstromingsgebied in Kastel. Tegen 2022 moet het overstromingsgebied Wal-Zwijn water kunnen opvangen. Het overstromingsgebied zal 200 hectare groot zijn.

Wal-Zwijn, het gebied in de bocht van de Schelde in Kastel, wordt langzaam omgevormd tot een overstromingsgebied. Die werken kaderen in het Sigmaplan. Daarin worden er langs de Schelde gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd om zo overstromingen te voorkomen. Ter hoogte van de Scheldestraat wordt een ringdijk gebouwd. Twee sluizen laten het water van de Schelde als dat nodig is in het overstromingsgebied. Doordat het water in en uit het gebied loopt, ontstaat er typische natte riviernatuur.

Het 200 hectare grote projectgebied Wal-Zwijn bestaat grotendeels uit populierenbossen en maïsakkers. Vanaf deze week worden de populieren en andere bomen en struiken weggehaald. De werken moeten ervoor zorgen dat de uitwateringssluizen onbelemmerd kunnen werken.

"De komende weken verdwijnen eerst de struiken en lagere bomen. De overige bomen worden vanaf september stap voor stap gekapt. We streven ernaar om de grootste kapwerken de komende maanden uit te voeren. Het terrein is dan toegankelijk en er zijn geen broedvogels", zegt projectleider Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het gaat om 2.600 populieren en enkele andere bomen. "De populierenbossen zijn vroeger aangeplant met het oog op houtproductie, maar vanuit natuuroogpunt zijn ze meestal niet de beste keuze in een riviervallei. Bovendien zijn heel wat van de bomen in Wal-Zwijn aangetast door de roestziekte waardoor ze niet erg levenskrachtig meer zijn."

Nieuwe boom voor elk gekapt exemplaar

ANB zal het gekapte hout verkopen via openbare verkoop. Het zal onder meer verwerkt worden tot massieve planken en verpakkingsmateriaal zoals kisten. Overschotten zoals takken en bladeren worden afgevoerd naar een biomassacentrale voor productie van groene energie. "Voor elke boom die hier in het kader van het Sigmaplan verdwijnt, komt er een nieuwe boom. Ofwel hier in Wal-Zwijn, ofwel op een andere plek langs de Schelde. De nieuwe bossen zullen wel goed aangepast zijn aan deze natte valleien", zegt Verbanck.

Gelijktijdig met de bosomvorming brengt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv alles in gereedheid om verder te bouwen aan een hoge ringdijk. Die dijk moet verhinderen dat opgevangen stormvloedwater uit het overstromingsgebied naar het achterland vloeit. Het deelgebied Groot Schoor helemaal in het zuiden van het projectgebied gaat op in de Schelde zodat de rivier meer ruimte krijgt om te stromen. Nadien worden nog twee sluizen en een verlaagde overloopdijk gebouwd. Bij stormtij zal het water van de Schelde het gebied dan binnenstromen. Tegen 2022 moet Wal-Zwijn een volwaardig gecontroleerd overstromingsgebied zijn met gezonde riviernatuur.