17 nieuwe sociale woningen te koop Katrijn De Bleser

09 augustus 2018

14u36 1

De nieuwe sociale woningen in de Broekstraat en in de Museumstraat zijn klaar. Voor de nieuwbouw in de Slangstraat kunnen kandidaten zich nog steeds aanmelden.

Sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst heeft enkele nieuwbouwprojecten klaar. De vier sociale koopwoningen met drie slaapkamers in de Broekstraat werden al toegekend aan kandidaat-kopers. De gemiddelde verkoopprijs van een woning bedraagt 182.650 euro exclusief btw en afwerking. Na de zomerperiode kunnen de kopers de sleutel in ontvangst nemen en de woning verder afwerken naar eigen voorkeur en smaak. Zo moet de keuken en de badkamer nog ingericht worden.

Ook in de Museumstraat, op de site van het voormalige museum Wauters - Van Bogaert lopen de bouwwerken van vier sociale koopwoningen met drie slaapkamers ten einde. De woningen werden verkocht voor gemiddeld 212.900 euro, exclusief btw en afwerking.

Voor de koopappartementen die in aanbouw zijn in de Slangstraat in Hamme kunnen zich nog steeds kandidaten aanmelden bij De Zonnige Woonst. Het gaat om negen appartementen.