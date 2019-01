15 appartementen en ondergrondse parkeergarage start van modernisering Marktplein Koen Baten

19 januari 2019

Maandagmorgen is het zover: dan starten aan het kruispunt Peperstraat-Marktplein de afbraakwerken van het voormalige pand van fotograaf Merckpoel. Het leegstaande pand moet plaats ruimen voor 15 nieuwe appartementen van de Zonnige Woonst en een ondergrondse parking. Architectenbureau Nero uit Gent zorgt voor de vernieuwing van het gebouw. “Dit mooie project is de eerste stap richting een vernieuwd Marktplein", aldus Guy Van Gucht van de Zonnige Woonst.

De aftrap voor het nieuwe project wordt maandag gegeven. Het oude gebouw zal dan systematisch gestript worden zoals de regels het opleggen, daarna gebeuren er eventueel archeologische opgravingen, en daarna zal men beginnen met de aanleg van de ondergrondse parking. Het project werd in de loop der jaren al eens afgekeurd en gewijzigd, maar dit jaar kan men dus beginnen aan de bouw van de garage en de nieuwe appartementen. “In totaal komen er 15 appartementen, telkens met twee slaapkamers is, vooral bedoeld voor senioren", aldus Van Gucht. “Zij bevinden zich dicht in het centrum en hebben daarom geen auto meer nodig. We voorzien natuurlijk wel in een ondergrondse parking, waar ongeveer 22 of 23 plaatsen zullen zijn. De plaatsen die niet gebruikt worden door bewoners, kunnen we verhuren aan andere buurtbewoners die graag hun wagen beschut zetten", klinkt het.

In het verleden werd het project opgestart als koopappartementen, maar deze zullen dus nu verhuurd worden. “Het project liet inderdaad een beetje op zich wachten, en er werden ook subsidies afgeschaft voor koopappartementen. Daarom hebben we besloten om af te stappen van het idee en zullen we er huurappartementen van maken", klinkt het.

De start van de werken is meteen ook een startschot voor de vernieuwing en modernisering van het Marktplein. “Wij zijn bijzonder trots op dit project. Het architectenbureau is nog jong en zal de appartementen in het centrum dus een heel moderne touch meegeven. De werken zullen zeker één tot twee jaar duren. Veel hangt ook af of er archeologische onderzoeken moeten gebeuren of niet. Dat weten we pas binnen een aantal weken", zegt Van Gucht.

Tijdens de afbraakwerken en de volledige werken aan het appartement zal de verkeershinder beperkt blijven. “Met de gemeente is ook besproken dat de Peperstraat heel de tijd toegankelijk moet blijven voor het verkeer en voor de fietsers en de voetgangers. We maken ook gebruik van dezelfde aannemer die even verderop bezig is in de Populierenstraat en Veldstraat. Als de ene werken daar afgerond zijn, kunnen zij zich dus makkelijk verplaatsen", klinkt het.