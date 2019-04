100 fans verwelkomen Zwitserse renner Stefan Küng in Moerzeke Koen Baten

05 april 2019

20u20 0 Hamme Je zou het haast niet geloven, maar Zwitsers wielrenner Stefan Küng heeft een fanclub in Moerzeke. ‘De King Kung Freunden' werden in 2018 opgericht en tellen nu exact 100 leden. Voor het eerst sinds de oprichting kwam de renner zelf naar het stamcafé van de supportersclub en werd hij geïnterviewd.

“Wij zijn heel blij dat wij als fans hem naar Moerzeke hebben kunnen uitnodigen”, aldus voorzitter Roel De Corte. De renner zelf wou eerst niet geloven dat hij hier een fanclub had, maar intussen neemt hij het wel serieus en was hij heel enthousiast om naar Moerzeke te komen. Hij werd met luid applaus onthaald en er werd gewapperd met de Zwitserse vlag. Hij beantwoordde de vragen met veel plezier. “Het doet deugd om hem hier te kunnen ontvangen en dit zullen we niet snel vergeten", klinkt het.

De King Kung Freunden is eigenlijk ontstaan op een leuke manier. “Wij wilden supporteren voor een renner die nog geen supportersclub had hier in België. We hebben het gevoel dat hij hier kan winnen en dan zullen wij de eerste zijn om hem te feliciteren", zegt De Corte. Het was een heel kort bezoekje van een uur lang, maar voor ons is het onvergetelijk. Er werd ook nog een signeersessie gehouden en er werd speciaal een liedje voor de wielrenner afgespeeld, dat de fanclub voor hem heeft gemaakt. De club verwacht tegen het einde van het jaar te groeien naar ongeveer 160 leden.