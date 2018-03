1.300 kinderen vieren carnaval LEERLINGEN TREKKEN MET ZELFGEMAAKTE KOSTUUMS DOOR DE STRATEN KATRIJN DE BLESER

13 maart 2018

02u47 0 Hamme Zo'n 1.300 kinderen trokken gisteren verkleed door de straten voor de jaarlijkse kinderstoet tijdens de Wuitensfeesten. Minstens dubbel zoveel toeschouwers trotseerden de regen voor de kleurrijke stoet.

De kinderstoet is al jaren een vaste waarde op maandag nadat de Wuitenscavalcade uitgaat. Kinderen van alle basisscholen knutselen een gek kostuum in elkaar en trekken, gewapend met zakken vol confetti, naar het Tweebruggenplein. Daar vertrekt de olijke stoet onder begeleiding van de carnavalsverenigingen om te eindigen op de Markt, waar ze ook nog eens voor de ramen van woonzorgcentrum Meulenbroek passeren.





"We kozen ervoor om ons te verkleden in het jaarthema van de school: 'Jij + ik = wij'. Dat gaat over samenwerking en gendergelijkheid. Al onze leerlingen knipten kleurrijke sterren zodat mensen zien dat we van Unescoschool Sterrenbos zijn", zegt leerkracht Wannes Anrys. De leerlingen van KOHa Zouaaf waren dan weer verkleed als potatohead, gehuld in aardappelzakken. "Alles zelf gemaakt, zowel de gekke aardappelzakken als ons hoofddeksel", zegt Lien (8). "We vinden het fijn om deel te nemen aan de stoet", zegt Elisa (8). Elisa, Lien en de andere leerlingen van het derde leerjaar werden begeleid door juf Martine. De kinderstoet bracht heel wat ouders op de been, ouders van kinderen én van volwassenen, want ook de vader van juf Martine kwam naar zijn dochter kijken. "Het is gewoon fijn om naar te kijken", zegt vader Gilbert Heynderickx die vriendin Erna Wauters meebracht. "Mijn kleinkinderen zijn intussen de basisschool al ontgroeid, maar toch zijn we er nog steeds graag bij", zegt Erna. "De kinderen brengen dit zo spontaan dat het echt mooi is om te zien."





Spontane kinderen, maar evengoed deugnieten. "We vinden het vooral fijn dat we iedereen vol confetti mogen gooien zonder dat er iemand boos om wordt", zegt Wout (12) van KOHa Heilige Familie.





Drie heksen

Opvallende verschijningen in de kinderstoet waren drie heksen. "Wij zijn hier gewoon voor ons plezier", zegt Nancy De Block. "Vroeger gingen we mee met carnavalsvereniging De Deurbijters, maar nu doen we niets meer. Omdat we 's avonds niet weg kunnen met onze kinderen, gaan we 's maandags mee met de kinderstoet", vult heks Nicole Keymolen aan. "En op het einde van de stoet gaan we mee vieren met de bewoners van de serviceflats", lacht Daisy Keymolen.





Weinig Hammenaars zullen de tweede dag van carnaval missen, want ook dat is een deel van het feest. Op de stoepranden heel wat ouders van kinderen maar evengoed sympathisanten die een dagje verlof namen. Onthaalmama Hilde De Block bleef wel gewoon open. "Maar de meeste ouders hebben zelf verlof dus de drie kindjes die vandaag aanwezig zijn, komen gewoon mee kijken naar hun zusjes of broertje in de stoet."