Katrijn De Bleser

02 augustus 2018

14u24 0

Het Zorghotel van CM Waas en Dender en Samana viert zijn dertigste verjaardag. Al zo lang kunnen ouderen die extra zorg nodig hebben er tijdens de zomermaanden terecht voor een ontspannend verblijf in vakantiestemming. "Het is gewoon fijn om nog eens dingen samen te doen", klinkt het bij de bewoners."

Dertig jaar geleden bestond de formule van kortverblijf in woonzorgcentra nog niet. Het Zorghotel was daarmee een voorloper, iets vernieuwend", zegt Reinout Remmery van CM Waas en Dender. "Dertig jaar geleden was er veel vraag naar opvang voor zieke familieleden omdat de mantelzorgers behoefte hadden aan vakantie om even op adem te komen", zegt Kris Beeckman, directeur zorg en welzijn bij CM Waas en Dender. Hij maakte de opstart van dichtbij mee. "Voor meerdaagse opvang moesten we een locatie met bedden zien te vinden. In de zomer van 1989 gingen we van start in een rijhuis rechtover het toenmalige AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De nachtopvang gebeurde in het ziekenhuis zelf. Maar die locatie werd al snel te klein. Deze zomer kunnen we al voor het 23ste jaar op rij gebruik maken van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke.”

Genieten van de drukte

Clementina De Nil (89) uit Lebbeke verblijft deze zomer voor het tweede jaar op rij in het Zorghotel. "Het was via de thuisverpleegster dat ik hoorde over het Zorghotel. Ik wilde thuis wel eens even weg, vakantie klonk aanlokkelijk", zegt Clementina. "Al snel bleek het een goede keuze te zijn. Er zijn steeds verpleegkundigen in de buurt maar toch heb ik niet het gevoel dat ik echt in een woonzorgcentrum verblijf. Dat komt natuurlijk door de vele vrijwilligers die ons hier begeleiden. Zij zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod. Onlangs zijn we gaan wandelen door Moerzeke. Julia, één van de vrijwilligers, woont hier zelf en zij kon bij alle plekjes waar we voorbij kwamen wel iets vertellen. Net zoals een stadsbezoek met een gids", zegt Clementina. "We worden hier echt in de watten gelegd. Thuis word ik ook goed verwend, maar hier gebeurt alles in groep, hier doe je alles samen en dat vind ik erg leuk. Ik heb altijd een groot gezin gehad, een gezin waar altijd wel iemand thuis was. Ik geniet hier van de mensen rondom mij."

In het Zorghotel zijn dagelijks bijna evenveel vrijwilligers aan de slag als het aantal mensen dat er verblijft. "Het is fijn om de mensen hier een aangename vakantie te bezorgen", zegt vrijwilliger Dominique De Coninck. "We doen samen leuke dingen en dat geeft een goed gevoel."

Door de jaren heen kreeg het Zorghotel wel een andere invulling. "Aanvankelijk was het echt om de mantelzorger één, maximum twee weken te ontlasten. Vandaag blijven de meeste mensen hier drie weken. De nadruk ligt steeds meer op de activiteiten, op ontspanning, op het zorgen voor een echt vakantiegevoel voor de mensen die hier verblijven", aldus Remmery.