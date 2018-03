"Zelf paaseitjes maken voor ziek zoontje" KOPPEL CREATIEF MET OP VOORSCHRIFT GEKOCHTE CHOCOLADEREPEN KATRIJN DE BLESER

23 maart 2018

02u50 0 Hamme Met Chocolade Bazar maken Frank en Nadine hun eigen eiwitarme paaseitjes. Zoon Mathias (5) lijdt aan een stofwisselingsziekte waardoor hij niet te veel eiwitten mag eten. "De Sint en de paasklokken brachten tot nu enkel repen chocolade."

In de aanloop naar Pasen is het alle hens aan dek in de garage van Frank Vermeir (42) en Nadine Mettepenningen (43). Die werd ingericht met de nodige machines om zelf chocoladefiguren en pralines te maken. "Zoon Mathias (5) is geboren met de stofwisselingsziekte phenylketonurie, afgekort PKU. Daardoor mag hij slechts een beperkt aantal gram eiwitten per dag eten. Als hij te veel eiwitten eet, dan riskeert hij een mentale beperking veroorzaken. Al heeft hij ook wel elke dag een beetje eiwitten nodig om te groeien", zegt Frank.





"Het is dus elke dag goed tellen wat Mathias allemaal eet. Toen hij naar school begon te gaan, werd het voor Mathias moeilijker. Alle kinderen kregen sinterklaasfiguren, maar dat zat er voor Mathias niet in. Hij mag wel chocolade eten, maar enkel eiwitarme chocolade van Vitaflo die bij de apotheek op voorschrift te verkrijgen is. Die eiwitarme chocolade bestaan enkel in repen", zegt Nadine. Daar wilde papa Frank verandering in brengen. Vandaag werkt hij bij Volvo, maar hij is wel bakker van opleiding. "Ik ging aan de slag met de eiwitarme chocolade om er zelf paaseieren van te maken. Nachten heb ik ervan wakker gelegen, maar het is gelukt."





Ruilhandel met patiënten

Frank en Nadine investeerden in de nodige machines en sindsdien willen ze ook andere PKU-patiënten helpen met hun Chocolade Bazar. "Bazar, omdat het geen echte chocolade is, maar ook naar de 'Grand Bazaar' van weleer, waar je alles kon krijgen", lacht Frank. "Ons handeltje draait op ruilhandel. Patiënten moeten met hun voorschrift zelf naar de apotheek om de eiwitarme chocolade. Ze krijgen hun bestelling mee in ruil voor nieuwe repen chocolade." Om de productiekosten te dekken maken ze ook figuurtjes en pralines van gewone chocolade die dan verkocht wordt.





Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de paashazen en de eitjes voor Pasen. "In het najaar zijn het vooral figuren die in het teken staan van Sinterklaas en rond Nieuwjaar doen onze pralines het goed." Chocolade Bazar heeft intussen klanten uit het hele land. "In Hamme zijn er slechts vier patiënten met PKU, verspreid over het hele land zijn dat er 800", vertelt Frank. "We zaten al rond de tafel met Vitaflo, de producent van de eiwitarme chocolade. Ze mogen zelf geen figuren maken, dat is te commercieel voor een product dat enkel op voorschrift te verkrijgen is. Ze steunen ons dan ook in wat we doen."





De figuren gemaakt van eiwitarme chocolade bestellen kan online of telefonisch. Info: www.chocolade bazar.be.