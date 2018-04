"We willen echt stadiongevoel creëren" MEULENBROEK WORDT 'DUIVELSARENA' TIJDENS WK-VOETBAL KATRIJN DE BLESER

25 april 2018

02u25 1 Hamme Zaalvoetbalclub ARB Hamme maakt van sporthal Meulenbroek een Duivelse sportarena. De matchen van onze nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap voetbal worden er op een gigantisch scherm getoond.

Op 18, 23 en 28 juni bouwen de voetballers van zaalvoetbalclub ARB Hamme sporthal Meulenbroek om tot een 'Duivelsarena'. Iedereen kan die dagen de matchen volgen op een gigantisch scherm in de sporthal, mét tribunes die opgesteld staan zoals in een stadion, frietjes en drank. "Op die manier willen we een gezellige sfeer creëren voor jong, oud, voetballiefhebber en evengoed voor de minder grote fans van voetbal. Zij kunnen gewoon genieten van de sfeer, het moet een volksfeest worden voor iedereen. Daarom houden we de toegang gratis", zegt Davy Willaert van de organisatie.





Het zijn de leden van zaalvoetbalclub ARB Hamme die het evenement organiseren. "Onze voetbalclub staat er eigenlijk los van. We zijn allemaal geïnteresseerd in voetbal en zo kwamen we op het idee om in onze eigen gemeente iets te organiseren in het teken van het wereldkampioenschap in Rusland. Een groot scherm plaatsen op een openbaar plein is niets nieuws, daarom kwamen we op het idee om iets te doen in sporthal Meulenbroek", zegt Peter Lamers. "Dat is niet alleen onze thuishaven, hier kunnen we een echt stadioneffect te creëren."





Matchen tijdens voorrondes

Het gemeentebestuur gaf groen licht voor de organisatie van het evenement. "Uiteraard hebben we eerst gekeken of alle andere sportclubs die gebruik maken van de sporthal op die momenten een ander plekje konden krijgen. Nu dat in orde is, kunnen we zo'n evenementen alleen maar toejuichen", zegt schepen van Sport Luk De Mey (CD&V). Tijdens de voorrondes van het WK worden alvast vijf tribunes met elk 25 zitplaatsen in de sporthal geïnstalleerd om zo een stadioneffect te creëren. Alle ogen zullen die avond gericht zijn op het gigantische bioscoopscherm van vier op drie meter. "Zo'n scherm is niet enkel groter dan een gewoon scherm, het geeft ook een scherper beeld. Verder voorzien we hoge tafels zodat er in totaal duizend supporters binnen kunnen", zegt Davy.





De organisatie bestaat uit een groep van vijftien personen. "We kunnen het niet allemaal alleen. Daarom zullen we ook andere sportploegen vragen om te helpen. Op die manier kunnen ze iets bijverdienen en zo blijft het voor ons haalbaar." Voorlopig staan enkel de drie matchen tijdens de voorrondes van het WK gepland. "We zenden alle matchen van de Rode Duivels uit in onze Hamse Duivelsarena. We hopen dat we na de drie matchen nog een vierde, vijfde, zesde en zelfs zevende match mogen uitzenden. Tot en met de finale dus." De organisatoren roepen iedereen nog op om gehuld in de Belgische driekleur naar het evenement te komen.





Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina 'Hamse Duivelsarena'.