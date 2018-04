"Wat is er mooier dan samen feesten?" FANS VAN GREG EN OLIVER BELEVEN DE RONDE OP HUN EIGEN MANIER KATRIJN DE BLESER

03 april 2018

02u36 0 Hamme De hele regio feestte zondag tijdens de doortocht van De Ronde van Vlaanderen. Tal van activiteiten werden op poten gezet, tientallen grote schermen werden opgetrokken. Het was snel duidelijk dat er maar twee grote favorieten waren: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

In de Meerstraat in Zogge richtte de fanclub van olympisch kampioen Greg Van Avermaet een heel fandorp in langs de route van de Ronde van Vlaanderen. "Een massa volk zakte af naar de tent die we dit jaar lieten optrekken op de weide zodat het ook bij slecht weer een gezellige boel zou worden", zegt Tania De Mey van de supportersclub. "Heel wat sympathisanten kwamen langs maar ook onze trouwste supporters waren van de partij en dat maakt de sfeer extra bijzonder."





Eén van die grootste supporters is Erik Leys (66), die Vlaanderens Mooiste van begin tot einde volgde op het grote scherm in de tent.





"Normaal gezien gaan we mee op verplaatsing om de start en de aankomst live mee te maken. Maar voor De Ronde van Vlaanderen blijf ik hier in ons eigenste Zogge. Bijna iedereen van de fanclub zit nu in het fandorp en het is altijd fijn om samen te supporteren", zegt Erik.





En gesupporterd werd er gedaan, want elke keer als Greg in beeld kwam of als hij een kleine demarrage plaatste, begon zowat de hele tent te juichen om de wielrenner aan te moedigen, ook al kon hij dat niet horen.





"Greg heeft al een behoorlijk goed seizoen gehad. Het is net dat kleine tikkeltje meer dat ontbreekt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij ook tijdens Parijs-Roubaix het onderste uit de kan zal halen."





Altijd positief blijven

Ook supporter Myriam Eeckhout heeft er alle vertrouwen in.





"In Roubaix gaan we voor winst. Altijd positief blijven denken", zegt ze. "Ik ken Greg al van toen hij nog een klein manneke was. Vanaf het moment dat hij begon te koersen, volg ik hem al, samen met mijn moeder. Zij is niet zo goed meer te been en volgt De Ronde thuis op televisie. We sms'en elkaar regelmatig om geluk te delen of om onze frustraties eens even te uiten", lacht ze.





In Berlare was Oliver Naesen de grote favoriet. De wielrenner die vorig jaar Belgisch kampioen werd, is immers zelf een Berlarenaar. In supporterscafé 't Zolderken verzamelden fans en sympathisanten.





Twee supergasten

"De grootste fan? Dan moet je bij Herman De Kegel zijn", klinkt het. Herman is de uitbater van 't Zolderken en zorgde voor de gelegenheid in de zaal achter het café voor een extra groot scherm. "Oliver maakt dit seizoen in alle koersen nog kans om te winnen. Hij is op heel korte tijd gegroeid naar de Belgische top en toch blijft hij gewoon zichzelf. Dat maakt hem zo bijzonder", zegt Herman. "Vijf jaar geleden werkte hij gewoon nog en kijk wat hij nu bereikt heeft. Samen met zijn broer Lawrence zijn het twee supergasten."





Heel wat andere supporters in 't Zolderken brachten er de hele dag door met een pintje in de hand. "Vlaanderens Mooiste is een mooie gelegenheid om samen te feesten", zegt Marianne.