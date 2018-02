"Volks feest dat van generatie op generatie gaat" FAMILIE VAN HAUTE: ZES KINDEREN, ZES JEUGDPRINSEN KATRIJN DE BLESER

10 februari 2018

02u53 25 Hamme Dat ook Moerzeke en Kastel een rijke carnavalsgeschiedenis hebben, bewijst de familie Van Haute, een gezin met zes kinderen en alle zes ooit jeugdprins of -prinses geweest. De familie maakt zich weer op voor de vijftigste cavalcade. Bijna alle inwoners van de Scheldedorpjes zijn op een of andere manier wel verbonden aan een van de twaalf carnavalsverenigingen.

Tijdens de voorbije verkiezing van jeugdprins en jeugdprinses kwam het al aan bod: "Carnaval leeft hier. Het is een volks gebeuren dat van generatie op generatie gaat", zei Carine Van Geyte, die de organisatie van de verkiezing voor haar rekening nam. De 10-jarige Melchior Van Haute werd toen uitgeroepen tot jeugdprins 2018. Zijn ouders waren apetrots. Vader Noël Van Haute (52) is dan ook nog prins carnaval geweest in 2010 en moeder Lutgarde Robberecht (50) hofdame van keizer Jan in 1984.





Kinderen

Maar Melchior sloot daarmee ook de rangen van zijn oudere zus en vier oudere broers. "Daarmee zijn al onze kinderen jeugdprins of -prinses geweest", glundert Lutgarde.





"Aanvankelijk was het gewoon leuk, maar nadat de eerste drie die titel achter hun naam gezet hadden, wilden we graag de andere drie ook als jeugdprins zien", vult Noël aan.





In 2001 stelden Jonathan (27) en Dorothy (24) zich samen kandidaat. "We hadden verwacht dat de oudste het zou halen, maar Dorothy is wat vlotter van tong en dus werd zij eerst prinses", lacht Lutgarde.





Jonathan werd een jaar later jeugdprins, in 2004 mocht Dorothy de titel opnieuw achter haar naam zetten. Daarna volgden nog Aaron (19) in 2009, Noach (15) in 2014, Lothar (13) in 2016 en dit jaar werd het Melchior (10).





Voorbestemd

"Waarom onze kinderen het allemaal gehaald hebben? Omdat we hen steunen en omdat ook wij er veel tijd en moeite in steken", legt Noël uit. "Zo schrijven we steeds zelf een lied op een bestaande melodie. Dat nemen we op in een professionele studio. De kostuums komen dan weer van Lutgardes zus, die een winkel heeft in carnavalskostuums."





Daarmee heeft de familie Van Haute een mooi carnavalsverhaal, dat misschien zelfs al voorbestemd was. "Hoewel Noël en ik allebei in Moerzeke aan het Koningsplein woonden op vijftig meter van elkaar, sloeg de vonk pas echt over in Grembergen, tijdens carnaval", lacht Lutgarde. "Carnaval is een beestje dat in het bloed zit", zegt Noël, lid van carnavalsvereniging De Moesenezen, net als de oudste zoon Jonathan. "Aaron is nog geen lid, maar hij heeft dit jaar wel de wagen helpen bouwen."





Bij de Moesenezen is Noël beter bekend als 'va'. "Iedereen noemt me zo sinds Jonathan erbij is en steeds naar mij roept. Lutgarde zorgt net voor de carnavalsstoet dan weer voor stoofvlees met frietjes voor meer dan zestig Moesenezen. Daarom kreeg ze al snel de bijnaam 'moe'. Mensen kijken soms wel raar als een hele groep ons zo noemt", lacht Noël.





En de toekomst is alvast verzekerd, want Jonathan smeedt al plannen om voor de titel van prins carnaval te gaan, terwijl Dorothy ervan droomt ooit hofdame te worden.