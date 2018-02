"Van kermispodia naar Gentse Vooruit" COVERBAND DIAZ VIERT TIENJARIG BESTAAN MET FANBAL KATRIJN DE BLESER

23 februari 2018

02u47 0 Hamme Coverband Diaz bestaat tien jaar en dat viert de Hamse band met een fanbal. Tien jaar geleden richtten vader en zoon een bandje op dat voor ambiance zorgde op kermissen, vandaag brengen ze evenveel ambiance in de Gentse Vooruit. De oprichting van Diaz zorgde voor zoon Dominiek zelfs voor een vrouw en een kind.

"Die vrouw ben ik", zegt Joke Van Overloop, al tien jaar frontvrouw van de Hamse coverband Diaz. "Samen met mijn zoon kreeg ik tien jaar geleden het idee om een bandje op te richten", zegt gitarist René Van Duysen. "Ik speel gitaar en mijn zoon Dominiek is drummer. Samen gingen we op zoek naar extra muzikanten en naar een zanger of een zangeres. Die laatste vonden ze bij Joke. "Joke was tien jaar geleden nog een onbekende voor ons, maar na haar auditie wisten we dat onze band compleet was."





Ideale vrouw

Al snel bleek dat Joke niet enkel de ideale zangeres was, maar ook de ideale vrouw voor Dominiek. Vandaag, tien jaar later, hebben ze samen een kind.





Ook de band evolueerde. "In onze beginjaren stonden we op podia van kermissen of zorgden we voor een optreden op straat", zegt Joke. "We kiezen er bewust voor om covers te spelen. De bedoeling van onze muziek is dan ook om mensen uit de bol te laten gaan en hoe kan dat beter dan op muziek dat het publiek kent?" Diaz heeft een breed repertoire. "We brengen zowat alle genres van muziek", zegt René. "Van sixties tot hedendaagse muziek. We mogen gerust zeggen dat we behoorlijk wat aankunnen. Zo spelen we ook Toto of AC/DC, we spelen in op de vraag van het publiek."





En dat concept is een succes. "We startten op lokale kermissen, maar intussen traden we al eens op in de Gentse Vooruit en zijn we ook een vaste waarde geworden op Hamme Zomert. De aanvragen voor optredens komen intussen van overal in Vlaanderen. Op dit moment zijn er een veertigtal aanvragen", zegt Joke. "We waren al genoodzaakt om een manager onder de arm te nemen om alles in goede banen te leiden."





Plezier voorop

Toch komt het plezier van 'samen muziek maken' nog steeds op de eerste plaats. "Anders waren we er al lang mee gestopt", zegt René. "Het doel is nog steeds om mensen uit de bol te laten gaan. Voor ons blijft het wel een uitdaging, omdat we steeds nieuwe nummers uitproberen. Bovendien evolueren we ook zelf, maar we blijven vooral een hechte groep waar lachen, plezier maken en regelmatig onnozel doen zeker centraal blijven staan."





Om hun tiende verjaardag te vieren, nodigt de groep alle fans uit voor het fanbal. Dat vindt plaats op 3 maart in zaal Ter Munken in Kastel. Om 21 uur gaat het voorprogramma van start met Leander Moens en om 22 uur beginnen de muzikanten van Diaz aan hun feestprogramma. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en zijn te koop bij de leden van de band, in krantenwinkel 't Boeketje in Hamme of via de Facebookpagina 'Coverband Diaz'. Aan de kassa betaal je 8 euro inkom. Info: www.coverbanddiaz.be.