'Topdokter' Danny De Looze vertelt over darmflora 09 mei 2018

Neos organiseert een voordracht van 'topdokter' Danny De Looze. De maag- en darmspecialist geeft uitleg over het darmflora.





Terwijl de wetenschappers nog volop bezig zijn met het uitzoeken van de rol van de darmbacteriën, wordt reeds geëxperimenteerd met behandelingen die invloed hebben op de darmflora: dieetmaatregelen, probiotica, antibiotica, stoelgangtransplantatie. Dat komt allemaal aan bod op 17 mei om 14.30 uur in taverne Durmedroom aan het Kaaiplein.





Info en inschrijven bij Roland Vercammen: 052/470.146 of roland.vercammen@skynet.be. (KDBB)