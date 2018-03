"Tegen oktober is Must-Trash een feit" BROEKONTWERP GEEN SUCCES IN DE 'LEEUWENKUIL', MAAR... KATRIJN DE BLESER

22 maart 2018

02u31 0 Hamme Barbier Do Mustache en tattoo-artiest Joyce Kamania stelden dinsdag in het VIER-programma 'Leeuwenkuil' hun bijzondere broek 'Must-Trash' voor. De investeerders gingen niet mee in hun verhaal, maar toch brengen ze hun broek - met verwisselbare flappen - zelf op de markt.

In het VIER-programma wagen zowel nieuwe als ervaren ondernemers hun kans op een investering van de zogenaamde 'leeuwen', potentiële investeerders. Op die manier hopen de ondernemers om hun bedrijf exponentieel te laten groeien. Ook de Hamse barbier Do Mustache en partner Tom Ruys waren gisteren te zien in dat programma. Samen met de Dendermondse tattoo-artieste Joyce Kamania stelden ze er hun 'Must-Trash' voor.





Vervangbare flappen

"Dat is een broek met vervangbare flappen", zegt Do. "Ik loop al langer met het idee rond. Tijdens mijn werk als barbier veeg ik mijn mes regelmatig af aan mijn broek. Na het werk rechtstreeks naar een etentje gaan, zit er dan niet in. Deze broek geeft de mogelijkheid om rechtstreeks van trashy naar classy te gaan. Aan de hand van drukknopen kunnen de 'werkflappen', vervangen worden door nette flappen met een leuk motiefje. Maar tekenen is niet aan mij besteed en zo kwamen we bij Joyce terecht."





Uit de vele kandidaten voor het VIER-programma 'Leeuwenkuil' werd 'Must-Trash' geselecteerd om zich 'voor de leeuwen te werpen'. 'Must' verwijst naar Do Mustache, 'Trash' komt dan weer van de shop van Joyce: 'Trashcore'. De potentiële investeerders reageerden allen enthousiast. "Maar we stonden nog niet ver genoeg met ons product", zegt Tom. "Voorlopig hebben we enkel een prototype, nog geen afgewerkt product dat we al verkocht hebben. Daarop haakten de investeerders spijtig genoeg af."





In tegenstelling tot heel wat andere deelnemers bleef het trio niet bij de pakken zitten. "Het is niet omdat we geen investeerder gevonden hebben dat we ons idee niet gaan uitwerken. 'Leeuwenkuil' was het proberen waard, maar ook zonder hen blijven we ervoor gaan", zegt Do. "André Meyers van Vlajo contacteerde ons en hij gaf ons dat extra duwtje in de rug om door te zetten. Intussen hebben we een patent op het product en we kwamen al in contact met een aantal fabrikanten en diensten die zeiden dat we een origineel product hebben. Volgende week mogen we alvast rond de tafel gaan zitten met iemand van Independent Fashion Industries."





Tegen oktober moet Must-Trash een feit zijn, tegen dan willen de drie hun bijzondere broek op de markt brengen. "De vervangbare flappen aan de broek is één idee, maar we hebben alvast nog enkele ideetjes klaar. We zoeken verder naar een investeerder of naar iemand die de broek kan helpen produceren", aldus de drie. Daarmee is het laatste woord over 'Must-Trash' nog niet gezegd.