’t Spurt organiseert groot feest tijdens Ronde van Vlaanderen Koen Baten

05 april 2019

16u57 0

Voor het tweede jaar op rij passeert de Ronde van Vlaanderen door ’t Spurt in Hamme. De straat wordt prachtig versierd met vlaggen en er komen enkele bands optreden waaronder Johnny’s little drumsticks en Discobar Ons Moe.

Voor de allerkleinsten is er een springkasteel. Er wordt ook een WK Spurt- fietsen op rollen georganiseerd, waarbij tal van prijzen te winnen zijn. Natuurlijk wordt er ook een livestream voorzien van de koers op groot scherm. Om 17.30 uur is er de prijsuitreiking van het WK spurt en daarna is er een discobar. De opbrengst gaat ook naar verschillende goede doelen waaronder Blijdorp.