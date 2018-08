't Spaans Hof viert 25e verjaardag Jubileum voor restaurant in zeventiende-eeuws gebouw Katrijn De Bleser

31 augustus 2018

15u56 2

't Spaans Hof bestaat 25 jaar. Of alleszins toch het restaurant in de Drapstraat, want het gebouw zelf staat er al sinds de zeventiende eeuw. Een gebouw met geschiedenis en met een naam. "Het is eigenlijk dankzij de naam dat we ons gingen specialiseren in Spaanse producten."

Alimentos de Extremadura, de overkoepelende Spaanse organisatie voor streekproducten, liet al weten dat ze een afvaardiging sturen om de verjaardag van 't Spaans Hof te vieren. "We werken intussen al enkele jaren samen met hen. Zo gaan we regelmatig zelf naar Spanje om onze ingrediënten te halen bij kleine, ambachtelijke familiebedrijven zodat we weten waar ze vandaan komen", zegt Jurgen Vande Voorde (54) die 25 jaar geleden de deuren van restaurant 't Spaans Hof opende.

In 1993 werd het gebouw aan de Drapstraat een restaurant, eeuwen voordien had het verschillende invullingen. "Het werd gebouwd in 1664 als burgerwoning voor notabelen met een grote boomgaard naast. In de achttiende eeuw was er de zetel van het zogenaamde Bierhuyseken gevestigd, waar de belastingen op het brouwen en stoken geïnd werden. Later werd er een jeneverstokerij in ondergebracht en nog later werden hier exposities gehouden. We vonden zelfs documenten terug waarin staat dat hier aan het einde van de achttiende eeuw in het geheim missen werden opgedragen", zegt Jurgen. Het gebouw heette eerst Den Groenen Boomgaert, nadien kreeg het de naam Hof Ter Donck. En sinds 1976 werd het geklasseerd als beschermd monument.

Van Spaanse naam naar Spaanse specialiteiten

"Dat wil zeggen dat we niet zomaar veranderingen mogen aanbrengen. Het was hier gekend als 't Spaans Hof dus waarom zouden we die naam veranderen?", zegt Jurgen. "Aanvankelijk hadden we een klassiek menu, met hier en daar een mediterraans tintje. Maar veel klanten verwachtten dat hier Spaanse specialiteiten geserveerd werden en het is eigenlijk op vraag van de klanten dat ik me er wat in begon te verdiepen."

Toen vijftien jaar geleden echtgenote Viviana Rojas (44) mee in de zaak stapte, werd dat idee nog versterkt. Viviana is afkomstig uit Chili en is geïnteresseerd in Spaanse specialiteiten. "We begonnen samen te werken met Spaanse importeurs, maar al snel wilden we nog betere kwaliteit bieden", zegt Jurgen. Dus trok het koppel zelf maar naar Spanje. "Zo kwam de samenwerking met kleine, ambachtelijke familiebedrijven tot stand", zegt Jurgen. Dat ontging ook Alimentos de Extremadura niet. Dat is een organisatie die voedingsbedrijven met regionale producten ondersteund. De Europese Unie steunt die organisatie. "Drie jaar geleden nodigden zij ons uit voor bedrijfsbezoeken daar. Dat versterkte de samenwerking alleen maar."

Om de 25e verjaardag van restaurant 't Spaans Hof te vieren, staat er een heel feestweekend gepland op zaterdag 29 september en op zondag 30 september. Overdag zijn er workshops en demonstraties die vrij toegankelijk zijn. 's Avonds is er een 'walking tapas'. Reserveren is nodig en kan via www.25jaar-spaanshof.be.