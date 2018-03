't Gevolg spot met vele wegenwerken 09 maart 2018

02u44 0 Hamme Carnavalsvereniging 't Gevolg is de enige groep die enkel in de Hamse stoet meegaat. Ze kiezen elk jaar voor een thema dat actueel is in Hamme en dat werd dit jaar de wegenwerken.

"We beginnen steeds behoorlijk laat met het uitwerken van een idee. Waardoor ons thema tijdens carnaval nog actueel is", zegt Tom Mijs. "Afgelopen zomer was er veel te doen rond de wegenwerken in onder andere Lokeren, Elversele en in de Ardoystraat waardoor Hamme even helemaal afgesloten werd. Toen kwamen we op het idee om daar de spot mee te drijven. Nu de werken aan de N41 begonnen zijn, blijft ons thema erg actueel", zegt Pieter Bieseman.





Laat begonnen

De bouwwerken begonnen pas in oktober. "Dat is laat, maar omdat we enkel in Hamme meegaan, hebben we meer tijd dan andere groepen", zegt Jolien Piryns. De wagen werd een werfzone met ludieke wegwijzers en verwijzingen naar de lokale politiek. Zo prijkt op een werftoilet 'Zit ge met 't schijt? Belt Vijt'. "We zullen verkleed zijn als werkmannen. Enkele van onze 31 leden zijn oranje kegels die kunnen gaan zitten om zo de straat af te zetten", zegt Jolien.





Hoewel de groep, die zes jaar geleden begon als 't Gevolg van prins Koen Heirwegh, er uitspringt met hun actueel thema, doen ze toch niet mee voor de prijzen. "We gooien confetti en drinken al eens een pintje. Daarmee zijn we meteen gediskwalificeerd, maar we doen het omdat we het zelf fantastisch vinden om openlijk de spot te drijven." (KDBB)