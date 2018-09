't Frietwinkelken levert frietjes aan bedrijven Katrijn De Bleser

05 september 2018

13u47

't Frietwinkelken levert voortaan ook frieten aan bedrijven. Wat enkele jaren geleden begon als een gewone frituur is intussen uitgegroeid tot een brood- en frietjeszaak dat aan huis en aan bedrijven levert.

Kevin Waterschoot (31) opende enkele jaren geleden zijn frituur in de Pater Vertentenstraat. Toen nog voorzichtig in bijberoep. Echtgenote Evi Puylaert (28) opende in het gebouw er net naast een broodjeszaak. Beide zaken deden het al snel goed en Kevin en Evi beslisten om de muur tussen de twee zaken weg te halen zodat klanten van het frituur ook in de broodjeszaak terecht kunnen en omgekeerd.

"We wilden graag iets nieuws uitproberen en zo begonnen we drie jaar geleden frietjes aan huis te leveren. Geen evidente keuze want om frietjes lekker knapperig te houden, moeten ze onmiddellijk nadat ze gebakken zijn al naar hun bestemming gevoerd worden", zegt Kevin. "Het is arbeidsintensief maar het slaat beter aan dan we verwacht hadden."

Ook de zaken van broodjeszaak 't Broodhuisje draaiden goed, zo goed zelfs dat er intussen broodjes aan bedrijven geleverd worden. "En zo ontstond het idee om voortaan ook frietjes te leveren aan bedrijven. Om het allemaal werkbaar te houden, kozen we er wel voor om dat enkel op vrijdag te doen", zegt Kevin. Alles werkbaar houden, is zeker nodig want het zijn nu al lange werkdagen voor het koppel. "We staan op om 4.30 uur. Dat is nodig omdat we sinds kort onze broden zelf bakken. De broodjeszaak opent om 7 uur en sluit om 13 uur. Dan hebben we even rust en om 16 uur gaat het frituur open. Die sluit op weekdagen om 22 uur en in het weekend om 23 uur." Die job combineert het koppel ook nog eens met twee kleine kindjes.

Bedrijven die frietjes willen bestellen, kunnen dat enkel doen als ze gevestigd zijn in Hamme of in het Hoogveld in Dendermonde. Info: www.tfrietwinkelken.be of 052/55.52.63.