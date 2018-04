"Moeilijk afscheid nemen van de madammen" KUNSTENARES VERKOOPT POPPETJES UIT AFVAL VOOR GOEDE DOEL KATRIJN DE BLESER

21 april 2018

02u58 0 Hamme Negen maanden lang heeft Mia Roels aan vijftig poppen gewerkt die uitsluitend bestaan uit afval. "Een plezier om te maken", zegt Mia, die 'haar madammen' zal verkopen ten voordele van Think Pink.

Mia Roels werd al twee keer getroffen door borstkanker. "Ik kan er nu nog meer van genieten om creatief bezig te zijn met nieuwe kunsttechnieken. De techniek papier-mâché had ik nog nooit gebruikt en die wilde ik wel eens uitproberen. Eerst maakte ik vrouwensilhouetten met ijzerdraad, maar dat lukte niet zo goed. Toevallig viel mijn oog op een fles water waarin ik een vrouwenfiguur zag. Zo kwam ik op het idee om poppen te maken uit recyclagematerialen. Ik stelde mezelf ook meteen een doel: vijftig poppen maken tegen de Week van de Amateurkunsten, om ze dan te verkopen ten voordele van de nationale borstkankercampagne Think Pink."





Dop van melkfles

Als basis gebruikt Mia steeds een fles waarop ze de techniek papier-mâché gebruikt. Die moeten dan twee weken drogen. Daarna volgt de afwerking waarbij er heel wat verschillende materialen aan te pas komen. "De hoeden van 'mijn madammen' zijn meestal veredelde doppen van waspoederflacons of melkflessen. De versieringen zijn een verzameling van kantjes, knoopjes, bloemetjes en parels", vertelt Mia. "Toen ik mensen vertelde over mijn plannen, kreeg ik meestal als reactie dat ze ook wel nog ergens restjes van linten of stofjes liggen hadden. En zo haalde ik een grote doos bomvol versieringen bij elkaar. Soms heel oude kantjes die een extra charme hebben. Ik kocht helemaal niets, alles is gevonden of gekregen." Zo is een sjaal gemaakt uit de zijkant van een oude mat of van een stukje gordijn. Hoedjes werden gehaakt van restjes wol. "Mensen wisten me al snel te vinden en soms hing er als we thuis kwamen aan de klink een zakje met restjes."





Foliekes

Negen maanden nadat Mia startte met het maken van de eerste pop heeft ze er vijftig klaar. "De eerste vijftien kregen op het einde nog wat extra 'foliekes', ik maakte immers een hele evolutie door en op het einde zag ik dat mijn eerste schepsels een beetje weinig versieringen hadden. Tijdens de Week van de Amateurkunsten op 5 en 6 mei zal Mia haar vijftig madammen te koop aanbieden in dag- en verzorgingscentrum Den Oever. Een pop zal 15 euro kosten, ten voordele van Think Pink. "Ik ben blij dat ik wat kan bijdragen voor het goede doel, maar langs de andere kant vind ik het ook een beetje spijtig dat ze weggaan. Na al die tijd ben ik er toch een beetje aan gehecht. In het begin gaf ik ze zelfs namen", lacht Mia. "Elke pop heeft een andere stijl en zo hebben ze allemaal hun eigenheid."