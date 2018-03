"Mijn versie van bedevaartstocht" GINETTE ORGANISEERT CONCERT VOOR KOM OP TEGEN KANKER KATRIJN DE BLESER

08 maart 2018

02u49 0 Hamme 'Beat cancer with music'. Onder die naam organiseert Ginette Barrie helemaal alleen een concert ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. "Dagelijks hoor ik verhalen van mensen die strijden tegen kanker en daar wil ik mee tegen vechten. Het concert is mijn versie van een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella."

Ginette Barrie haalt op 21 maart de Koninklijke Muziekkapel van de Marine naar Hamme voor het concert 'Beat cancer with music'. "In mijn familie- en vriendenkring zijn er de laatste tijd veel mensen die met kanker af te rekenen krijgen. Bovendien kom ik ook tijdens mijn job bij het ziekenfonds regelmatig in contact met mensen met kanker. Ik zie wat de ziekte allemaal veroorzaakt en ik weet ook hoe hoog de kosten voor therapie kunnen oplopen", zegt Ginette, die in bijberoep pedicure is. "Ook in die job verzorg ik mensen met kanker. Die hebben extra zorg nodig aan de nagels. De verhalen over de ziekte komen dan regelmatig naar boven en klanten laten dan al eens hun emoties de vrij loop."





Dat alles samen gaf Ginette het gevoel dat ze mee de strijd wilde aangaan tegen de ziekte.





Geen hulp

"Muziek is een voltijdse vrijetijdsbesteding voor mij. Ik ben onder andere voorzitter van de Hamse Concertvereniging dus ik wist al snel dat het een concert zou worden. Mijn man Geert Vercauteren maakte jaren deel uit van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Ik ben dan ook heel tevreden dat ze mijn project steunen."





Ginette aanvaardde geen hulp bij de organisatie van het concert. "Het gaat door in cultureel centrum Jan Tervaert, waar ik medewerkers betaal. Enkel voor het bedelen van de flyers kon ik rekenen op de hulp van twee sympathisanten. Verder aanvaard ik geen hulp, zelfs niet van mijn man. Ik wil zelf mijn steentje bijdragen." De dame weet dan ook waarvoor ze het doet. "In mijn professionele leven zie ik dagelijks hoeveel geld een therapie kost. Ik volg de innovaties over kankeronderzoek op de voet en ik weet dat er nog veel geld nodig is. Ik weet dat iedereen morgen de diagnose kan krijgen en alle beetjes helpen om die vreselijke ziekte zo snel mogelijk de wereld uit te helpen."





De avond van het concert zelf komt een afgevaardigde van Kom Op Tegen Kanker de cheque in ontvangst nemen. Daarna gaat het optreden van de Royal Band of the Belgian Navy van start onder leiding van dirigent Bjorn Verschoore. Om extra geld in het laatje te krijgen, werd ook een vipformule uitgewerkt in samenwerking met taverne Drie Goten. Van de 400 tickets zijn er intussen al 350 de deur uit. Tickets kosten 15 euro en zijn te koop via 052/48.09.48 of www.jantervaert.be.