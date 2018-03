'Mark With a K' op festival in KOHa Heilig Hart 31 maart 2018

03u18 0 Hamme De leerlingen van KOHa Heilig Hart organiseerden gisteren hun eigen festival. Ze konden onder andere dj Mark With a K strikken om de plaatjes aan elkaar te draaien.

De examens werden in KOHa Heilig Hart op een feestelijke manier afgesloten. Samen met StressFactor LIVE bouwden de leerlingen de speelplaats om tot een echt festivalterrein. De voorbije maanden werd intensief gewerkt aan de voorbereidingen.





"De leerlingen maakten samen met hun leerkrachten eerst een draaiboek. Zo konden ze alles wat ze moesten doen van naaldje tot draadje voorbereiden", zegt Ella Van Cappellen van StressFactor LIVE.





De leerlingen hielpen zelf met de opbouw en de afbraak van het podium en ze zorgden voor randanimatie, catering en artiestenbegeleiding. "Aan de hand van deze unieke ervaring bieden we de leerlingen de kans om de theoretische leerstof nu ook in de praktijk om te zetten. Zo wordt tijdens de lessen economie gewerkt aan de boekhouding en tijdens de lessen Nederlands konden ze een persbericht leren schrijven."





Op het podium in KOHa Heilig Hart kregen ze niemand minder dan Bouzzy, Robert Falcon en 'Mark With a K' samen met MC Chucky. De artiesten werden afgewisseld met dj's van binnen de school.





(KDBB)