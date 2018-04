"Lokale kunstenaars naar buiten helpen" TIENDE EDITIE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN GAAT DOOR OP MEULENBROEKSITE KATRIJN DE BLESER

26 april 2018

02u48 0 Hamme De Week van de Amateurkunsten (WAK) in Hamme is aan zijn tiende editie toe. In totaal negentig kunstenaars, twaalf scholen, dertien verenigingen en dertien muziekgroepen werkten de voorbije tien jaar al mee. Dit jaar werd als locatie het centrum van de gemeente gekozen in het thema 'Kunst Buiten'.

"Al tien jaar lang geeft Hamme aan onze lokale kunstenaars en verenigingen de kans om hun talenten aan het grote publiek te tonen. Het resultaat was steeds een reeks prachtige tentoonstellingen, mooie concerten, schattige kunstwerkjes van kleuters, jongeren die durven experimenten en grijpende poëzie", zegt Sophie De Winter van de Hamse cultuurdienst. "Het is ook gewoon leuk om elk jaar elkaar terug te zien."





De Week van de Amateurkunsten wordt elk jaar in een andere wijk of in een Hams dorp georganiseerd. "Voor de tiende editie blijven we in ons centrum. We palmen de Meulenbroeksite helemaal in", zeg Wim Smet van de cultuurraad. "Voor deze jubileumeditie gingen we op zoek naar een extraatje, iets wat onze WAK nog meer onder de aandacht moet brengen. En dat vonden we bij de Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks die het peterschap van deze editie van het WAK voor zijn rekening neemt." Lodewijks zal een kunstwerk maken in de omgeving van de kleuterschool aan het Meulenbroek. Hij maakt kunst met krijt op gevels en muren. "Bezoekers van het WAK worden uitgedaagd om deel te nemen aan onze langste krijttekening. Er zal een WAK-fiets aanwezig zijn waarin alle benodigdheden te vinden zijn om deel te nemen."





De voorbij tien jaar werkten al negentig kunstenaars, twaalf scholen, dertien verenigingen en dertien muziekgroepen mee aan de Week van de Amateurkunsten. "Dit jaar willen we hen allemaal in de bloemetjes zetten", zegt Sophie. "Dat doen we met een reuzegrote ketting met foto's van alle vorige edities aan schooltje Ondersteboven aan het Kaaiplein. Het wordt een leuk weerzien met mooie herinneringen en mooie momenten."





Kunst verspreid over 12 locaties

Verspreid over twaalf locaties in de omgeving van het Meulenbroek laten opnieuw heel wat Hamse amateurkunstenaars van zich horen of zien. "Na tien jaar is de WAK uitgegroeid tot een begrip in Hamme. En terecht. Want met de organisatie hiervan halen we de vele amateurkunstenaars die onze gemeente rijk is eens uit hun vertrouwde omgeving. Ze komen eens buiten hun muren met hun kunstwerk en dat is steeds opnieuw een succes. De locatie is dan weer symbolisch heel mooi want op de Meulenbroeksite is intussen alles wat met vrije tijd te maken heeft aanwezig", zegt schepen van Cultuur Frans Van Gaeveren (Open Vld).





De Week van de Amateurkunsten gaat door op zaterdag 5 en op zondag 6 mei. Het volledige programma te verkrijgen in cc Jan Tervaert.