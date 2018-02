"Laatste maanden alleen maar ruzie" THE YELLOW ARMADA NIET LANGER WELKOM OP ATLETIEKPISTE KATRIJN DE BLESER

17 februari 2018

02u37 0 Hamme Atletiekclub The Yellow Armada mag niet langer trainen op de piste aan het Kaaiplein in Hamme en moet daarom nu op straat trainen. Het gemeentebestuur was genoodzaakt om een beslissing te nemen nadat de strubbelingen tussen de atletiekverenigingen AC Hamme en The Yellow Armada te hoog opliepen.

Atletiekclub The Yellow Armada ging zes jaar geleden op in AC Hamme, de atletiekvereniging die traint aan het Kaaiplein. Afgelopen zomer werd die samenwerking echter verbroken.





"Samen met 75 atleten stapte ik op nadat ik ontdekte dat AC Hamme niet in orde was met de nodige papieren. We stapten naar de rechtbank en we sloten ons aan bij een andere club. Maar omdat heel wat atleten in Hamme wonen, bleven we gebruik maken van de openbare piste aan het Kaaiplein", zegt Dany Van de Putte, trainer bij The Yellow Armada. "Dat konden de mensen van AC Hamme blijkbaar niet verdragen en de laatste maanden volgde de ene pesterij na de andere. Zo stonden enkele heethoofden ons al eens op te wachten. Kinderen werden geduwd, vrouwen geïntimideerd. Andere trainingsdagen werden dan weer de lichten gedoofd zodat onze atleten niet meer konden zien waar ze liepen."





Regelmatig incidenten

Eerder deze week besliste AC Hamme om The Yellow Armada niet langer toe te laten op de atletiekpiste aan het Kaaiplein. "Die beslissing kwam er omdat The Yellow Armada intussen opgegaan is in Roba Diest. Het lijkt me maar logisch dat ze dan ook daar gaan trainen", zegt Freddy Lauwaert, voorzitter van AC Hamme. "Tijdens de trainingen de laatste maanden waren er regelmatig incidenten en dat moet stoppen. Daarom beslisten we om hen hier niet langer een trainingsmoment te geven."





0De stopzetting van de samenwerking tussen de twee clubs ligt aan de vele incidenten. Volgens het bestuur van AC Hamme was het afgelopen zomer kiezen tussen Dany Van de Putte of de andere trainers. "Bovendien is onze vzw helemaal in orde aangezien de rechtbank ons gelijk gaf. We wachten nog steeds op een vergoeding."





Op straat trainen

Volgens Van de Putte startten de pesterijen weer nadat hij met zijn 75 atleten opstapte. Volgens hem is de procedure bij de rechtbank ook nog niet helemaal afgerond.





Omdat de twee clubs er maar niet uit geraakten, werd de hulp van het Hamse gemeentebestuur ingeroepen, aangezien de piste aan het Kaaiplein eigendom is van de gemeente. "We hebben geprobeerd om de clubs te verzoenen, maar dat lukte niet. Daarom waren we genoodzaakt om het reglement erbij te halen", zegt schepen van Sport Luk de Mey (CD&V).





"Dat reglement zegt dat alles wat op de piste gebeurt, besproken moet worden met AC Hamme. Zij lieten weten dat er geen plaats meer is voor The Yellow Armada. We moesten dus sowieso één van de twee clubs ontgoochelen. Hier heerst al vijftig jaar vrede, rust en sportiviteit. De laatste maanden is het niet anders dan ruzie. Daar moest een einde aan komen. Maar ook ik heb er hartzeer van als ik atleten op straat zie trainen", zegt De Mey.





The Yellow Armada heeft intussen wel al een oplossing gevonden voor de trainingen op donderdagavond. Dankzij AVLO kunnen ze dan in Zele terecht. Voor de dinsdagtraining moeten ze nog steeds de straat op.