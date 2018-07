"Huwelijk hielp me erbovenop" ANDRÉ EN MONIQUE: NA ZIEKENHUISTROUW, NU HET ÉCHTE JA-WOORD KATRIJN DE BLESER

02 juli 2018

02u25 1 Hamme Acht maanden nadat ze halsoverkop in het ziekenhuis trouwden, gaven André en Monique elkaar afgelopen weekend uitgebreid het ja-woord in de Evangeliekerk in Dendermonde. "Monique en mijn geloof hebben me erbovenop geholpen. Een echt huwelijk was wel het minste wat konden doen", zegt André.

30 juni 2018. Dat zou de trouwdag worden van André De Bleser (58) en Monique Van Boxtael (60) uit Kastel.





"Alles was geregd: het burgerlijk huwelijk, een trouw voor de kerk en een feest", zegt Monique. Maar het lot besliste er anders over. André moest in oktober van vorig jaar onverwacht onder het mes voor een operatie aan zijn hart, aanvankelijk geen levensbedreigende ingreep maar dat werd het uiteindelijk wel. "Ik werd vijftien jaar geleden al eens aan het hart geopereerd in Zuid-Afrika. Het materiaal dat toen gebruikt werd, was nu zo hard geworden dat ze er zelfs met een naald niet meer door konden."





Al snel besliste het verliefde koppel om hun huwelijk niet langer uit te stellen. Nog voordat er een volgende operatie kon plaatsvinden, was het huwelijk al bezegeld. Het werd een geïmproviseerd huwelijk dat voltrokken werd in het ASZ in Aalst door een Aalsterse schepen. André in pyjama in zijn ziekenhuis bed, met zuurstofmasker op, Monique aan zijn zijde. Ringen hadden ze niet. "We gebruikten toen de verlovingsring van mijn moeder die eerder dat jaar overleed", zegt Monique. "De eerste letter van haar naam, Maria en die van mijn vader, Aimée, staan in de ring. Toeval."





Na het huwelijk onderging André met een gerust hart de operatie. "Misschien was het net dat huwelijk dat me een gerust gevoel gaf. Misschien is het wel daarmee dat alles uiteindelijk goed gekomen is", zegt de man.





Samen catechese volgen

Het aanvankelijk geplande burgerlijk huwelijk werd afgelast, maar de kerkelijke dienst en het feest gingen afgelopen weekend gewoon door. Het werd een bijzondere viering. André was al protestants en samen met Monique volgde hij de voorbije maanden catechese zodat ze konden trouwen in de Dendermondse Evangeliekerk onder leiding van dominee Peter Smits. Deze keer met echte ringen en met de hele familie erbij. De kinderen van André kwamen over vanuit Zuid-Afrika, waar hij een groot deel van zijn leven woonde. De kleinkindjes brachten de ringen naar voor en het waren ook zij die op het einde van de viering rozenblaadjes in het rond strooiden. Anneli, dochter van André, bracht een deel van de schriftlezing in het Afrikaans. "Ik ben ongelooflijk blij en trots dat de hele familie hier samen is om ons te vieren", zegt André.





Tegenslag is niet het einde

"Nu we weten dat mijn hart opnieuw tien jaar mee kan, kunnen we met een gerust hart verder genieten als man en vrouw", zegt André. "Met dit hele gebeuren willen we ook aan andere mensen tonen dat grote tegenslagen in het leven niet noodzakelijk het einde betekenen. Integendeel. Deze tegenslag bracht ons net dichter bij elkaar."