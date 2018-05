'Hamse Moulin Rouge' blijft groeien TWEEDE SEIZOEN LOKT DUBBEL ZOVEEL TOESCHOUWERS ALS VORIG JAAR KATRIJN DE BLESER

18 mei 2018

02u49 0 Hamme Cabaret Magiq sluit volgende maand het seizoen af met dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar. 'De eerste Moulin Rouge van Vlaanderen' is al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen, dan wordt het aantal shows nog eens verdubbeld.

'Royal', de tweede show van Cabaret Magiq, lokte tijdens 47 vertoningen 3.500 toeschouwers. Tijdens het eerste seizoen kwamen zo'n 1.700 bezoekers langs tijdens 26 shows. Daarmee is 'de Hamse Moulin Rouge' intussen vol overtuiging uit de startblokken geschoten. "Aanvankelijk was het even afwachten of er wel een publiek zou zijn voor cabaret", zegt Ian Van Hoogendorp, die samen met partner Latif Zeouali het cabaret opende. "Een eerste seizoen komen heel wat mensen uit nieuwsgierigheid, het tweede seizoen willen ze wel nog eens zien wat we te bieden hebben, maar als ze nu ook het derde seizoen terugkomen, dan durven we van een klein succes spreken", blijft Latif bescheiden.





Volgend seizoen plannen ze 80 shows, en daarmee blijft het cabaret groeien zonder af te doen aan de charme. "Het moet kleinschalig, charmant en persoonlijk blijvene. Net daarvoor komen de mensen terug", weet Latif.





En dat publiek komt uit alle uithoeken van Vlaanderen, maar evengoed uit de eigen regio. "We blijven verrast hoeveel mensen uit de eigen regio naar hier komen. Tegen alle verwachtingen in krijgen we ook veel senioren over de vloer. Daar gaan we volgend seizoen volop op inspelen met onze seniorennamiddagen. De show gaat dan gepaard met koffie en gebak", zegt Ian. "Vele oudere bezoekers vinden dit fantastisch. Het herinnert hen aan een reis naar Parijs en ze houden ook gewoon van de kostuums, de French Cancan, magie en humor in de show."





Voor die humor zal ook volgend seizoen travestie Ivana zorgen. Zij was er de voorbije twee seizoenen al bij. "Joeri Beelen, die de rol van Ivana speelt, is een artiest in hart en nieren met een groot divagehalte. Het publiek houdt van Ivana. Bovendien won ze onlangs nog vier awards tijdens de felbegeerde Showqueen Awards: die voor meest komische act, beste make-up, beste choreografie en beste look-a-like."





Nieuwigheden blijven geheim

Het thema voor de volgende show die van start gaat in september is nog niet bekend, maar nu al lopen er aanvragen binnen om tickets te kopen. "Voornamelijk van reisorganisaties die met een hele bus willen komen. Dat streelt ons ego", zegt Ian. Ook de nieuwigheden voor de volgende show blijven nog even geheim. "Het wordt alleszins Vlaanderens meest glamoureuze spektakel. Live zang wordt vervangen door een internationale spektakelact, Ingrid Coppieters blijft onze vaste choreografe en we beloven nog meer pluimen en schitterende kostuums. Bovendien zorgen we voor enkele technische hoogstandjes."





De ticketverkoop start op 24 mei via www.cabaretmagiq.be.