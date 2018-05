"Geen fout in plannen nieuw marktplein" 26 mei 2018

02u32 0 Hamme Volgens schepen Frans Van Gaeveren zijn er geen fouten gemaakt in de plannen voor de herinrichting van het Marktplein. "In 2017 werd dit al onderzocht. Het RUP is niet in strijd met de gunningsleidraad", klinkt het.

"Er is geen fout gemaakt in de plannen voor de herinrichting van het marktplein." Dat zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Frans Van Gaeveren (Open Vld). Eerder kaartte oppositiepartij Groen aan dat er een tegenstrijdigheid zou zijn in het ontwerp voor de creatieve campus enerzijds en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) anderzijds. Die zouden niet overeenkomen, zodat de bouw zal stilgelegd worden als er een bezwaarschrift ingediend wordt. "In 2017 werd dit al onderzocht door de experts van de trajectbegeleider en de stedenbouwkundige ambtenaar. Hun advies was duidelijk: het RUP is niet in strijd met de gunningsleidraad", zegt Van Gaeveren. "Het klopt niet dat dit een risico betekent voor het project. Er is geen reden om de onderhandelingen stop te zetten. We willen de bouw van een nieuwe Academie en bibliotheek zo snel mogelijk verwezenlijken." (KDBB)