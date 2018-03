"Extra troef voor toerisme in gemeente" RINGDIJK ROND OVERSTROMINGSGEBIED DE BUNT NA 3 JAAR KLAAR KATRIJN DE BLESER

26 maart 2018

02u29 1 Hamme De ringdijk rond het toekomstig overstromingsgebied in De Bunt is na drie jaar werken klaar. Gisteren werd de nieuwe dijk langs de Schelde officieel ingewandeld. Het overstromingsgebied treedt pas binnen drie jaar in werking.

Begin 2015 gingen de werken voor de aanleg van een ringdijk in De Bunt van start. Die werken zijn nodig om een gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen. De aanleg van dat overstromingsgebied kadert in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. "De hoge dijk loopt volledig rond het gebied van 84,5 hectare. Wanneer De Bunt over enkele jaren in werking treedt als overstromingsgebied is het deze constructie die de watermassa zal indijken", zegt Hans Quaeyhaegens, projectingenieur van De Vlaamse Waterweg nv. De nieuwe ringdijk vormt een extra wandel- en fietsroute in Hamme, en sluit aan op de Scheldedijk in Driegoten en De Bunt langs de Durme. Gisteren werd de dijk alvast officieel ingewandeld. De dijk zal ook vrij toegankelijk zijn voor iedereen. "Passanten zullen van op de dijk de werken in het gebied op de voet kunnen volgen", zegt Krista Maes, operationeel directeur bij De Vlaamse Waterweg nv.





"Voor Hamme is dit een project dat onze gemeente op drie vlakken versterkt, namelijk toerisme, natuur en veiligheid", zegt schepen van Milieu, Natuur en Toerisme Tom Waterschoot (Open Vld). "Onze gemeente wordt veiliger als het gaat om overstromingen van de Schelde. Hamme is immers de gemeente met de meeste dijken uit het hele Scheldelandschap. Slikken en schorren in het nieuwe overstromingsgebied creëren bovendien een uniek stukje natuur waarin nieuwe diersoorten hun thuishaven kunnen vinden."





Voor het toerisme wordt de nieuwe ringdijk een extra trekpleister. "De ringdijk vormt een extra verbinding tussen de horecazaken aan De Bunt en aan Driegoten. De veelbesproken parking waar meer dan honderd voertuigen kunnen parkeren wordt op dit moment nog opgefrist door onze diensten. Verder wordt samen met RLSD en de Vlaamse Waterweg ook het speelbos nog uitgewerkt", zegt Waterschoot. "Om het publiek te laten kennismaken met deze nieuwe wandelroute hebben we het opgenomen in onze Wuitensmarsen."





Opvallend aan de dijk is het duurzame karakter ervan. "De kern bestaat uit zo'n 200.000 kubieke meter zand dat uit de Durme werd gebaggerd. Het zand werd eerst gedroogd in speciale stocks en diende daarna als bouwmateriaal", zegt Quaeyhaegens. "Hierdoor konden we duizenden vrachtwagenritten vermijden. Dat maakt deze techniek nog duurzamer", vervolgt Maes.





Info: www.sigmaplan.be.