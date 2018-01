"Eén site voor alle diensten en een koffiebar" SPOOR2 MAAKT WERK VAN NIEUWBOUW OP ZWAARVELD KATRIJN DE BLESER

02u29 0 Geert De Rycke Een impressiebeeld van hoe het nieuwe Spoor 2 er moet gaan uitzien. Hamme Alle diensten van maatwerkbedrijf Spoor2 worden volgend jaar ondergebracht in één gebouw. Op het Zwaarveld wordt een nieuwbouw neergepoot, waar meteen ook een nieuw project van start gaat: Café Social, een koffie- en broodjesbar waar ook mensen van buiten het bedrijf terechtkunnen.

"We hebben al jaren nood aan een nieuwe locatie en toen we hoorden dat de voormalige Samat-site vrijkwam, hebben we die kans gegrepen", zegt Aart Lehembre, algemeen directeur van maatwerkbedrijf Spoor 2. "Vijf jaar geleden hadden we nog 220 mensen in dienst, vandaag zijn dat er al 300. Allemaal mensen met ideeën. Het uitwerken van die ideeën vraagt extra ruimte. Met de aankoop van de site krijgen we die extra ruimte waar we de diensten die vandaag verspreid zitten op verschillende locaties samen kunnen onderbrengen."





Spoor2 is nu gevestigd in de Spoorwegstraat in Hamme en heeft onder andere een groenafdeling, een naaiatelier, strijkdienst en poetsdienst. De Kringwinkel aan het Koning Albertplein mag dagelijks zo'n 200 bezoekers ontvangen en ook in omliggende gemeenten waaronder Wetteren, Zele, Sint-Amands, Bornem, Temse en Puurs heeft Spoor2 intussen een vestiging, een atelier of een service. Spoor2 levert dienstverlening met mensen die in het reguliere bedrijfsleven geen kansen krijgen, ongeacht hun afkomst, ervaring of voorgeschiedenis. Bij Spoor2 krijgen die mensen groeimogelijkheden, nadat ze er leren werken in een veilige leeromgeving.





Geert De Rycke Aart Lehembre en Christel Vanhoyweghen op de plek waar de nieuwbouw zal komen.

Café Social

De Kringwinkel, de groendienst, het textielsorteercentrum en de kantoren moeten in 2019 allemaal hun onderkomen krijgen in de nieuwbouw op het Zwaarveld. "Ook komt er een nieuw initiatief: Café Social, een soort koffiebar die uitgebaat wordt door onze doelgroepmensen. Er zullen ook broodjes worden verkocht. Daarmee richten we ons niet enkel op bezoekers van onder andere de Kringwinkel, maar ook op mensen die op het Zwaarveld werken", zegt Lehembre. "We kiezen voor een groen gebouw met onder andere zonnepanelen, een groen dak en het gebouw kan gekoeld worden zonder airco. Bovendien is er nog open ruimte om verder uit te breiden als dat nodig is. Een trechter op het dak zorgt voor herkenbaarheid, maar hij staat ook symbool voor het opvangen van alle mensen die hier werkervaringen komen opdoen en nadien langs de voordeur kunnen buiten wandelen."





Verhaal

En het gebouw krijgt nog meer symboliek. "Het gebouw krijgt ook een verhaal. Er zal een muur geïntegreerd worden waarop alle werknemers iets van zichzelf kunnen achterlaten", zegt voorzitter Christel Vanhoyweghen. "Dat kan een geschreven boodschap zijn, maar evengoed een oorbel."





De medewerkers van Spoor2 hopen in februari de bouwvergunning in handen te hebben, zodat de bouwwerken in maart of april van start kunnen gaan. "In de helft van 2019 hopen we onze intrek te mogen nemen in de nieuwbouw", aldus Lehembre.