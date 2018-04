"Deelname aan 1.000 kilometer voor onze collega" 13 april 2018

Typografics, een grafisch bedrijf uit Hamme, doet dit jaar voor de tweede keer mee aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker tijdens het hemelvaartweekend.





"Dit jaar heeft onze deelname wel een diepere betekenis gekregen dan vorig jaar", vertelt bestuurder Danny Mertens. "Begin dit jaar werd bij een collega van ons, die amper 37 is, leukemie vastgesteld. Dan besef je dat het onderzoek naar kanker ook echt broodnodig is. De deelname aan de 1.000 kilometer is dan ook echt wel voor haar dit jaar", klinkt het. De ziekte kwam aan het licht toen de collega zich bezeerde aan een nietjesmachine, haar duim sloeg erg blauw uit, waardoor ze naar het ziekenhuis ging, die haar de vreselijke diagnose stelde.





Ondertussen wordt de vrouw behandeld en is het afwachten of de therapie aanslaat. Dit jaar heeft Typografics besloten om meerdere teams te laten deelnemen en zo heel wat geld in te zamelen. "Voor de vier teams hebben we in totaal 20.000 euro nodig, momenteel staat de teller op 12.000", aldus Danny. Om aan het benodigde bedrag te komen heeft het bedrijf een website opgestart waar je fietskledij, wenskaarten, boodschappentassen en andere gadgets kan kopen. Op 19 en 20 april houden ze ook een grote spaghettislag waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Wie zich wil inschrijven of sponsoren, kan terecht op shop.typografics.be





