"Cd gemaakt na dood bevriende collega's" RON DE RAUW BRENGT EERSTE SOLOALBUM UIT KATRIJN DE BLESER

15 maart 2018

02u39 0 Hamme Ron De Rauw heeft zijn eerste soloalbum uit. De muzikant en acteur maakte 'RD.RAW' op een moeilijk moment in zijn leven. "Uit de dood van twee bevriende collega's is iets nieuws ontstaan: een creatief proces dat geleid heeft tot deze cd. Een ode aan het leven."

Ron De Rauw werd 56 jaar geleden geboren in Hamme en woont intussen al een hele tijd in Tielrode. Voor de voorstelling van zijn eerste solo album komt hij volgende week, samen met een full band, terug naar het Hamse cultureel centrum. De Rauw is bij het grote publiek bekend van verschillende gastrollen in tv-series. De voorbije jaren toerde hij samen met echtgenote Caroline Meerschaert met 'Als Heimer Komt', een voorstelling over Rons moeder die Alzheimer heeft. Maar het grootste deel van zijn carrière ging naar voor Jummoo, waarbij hij humor en muziek op de planken combineerde.





Zwart gat

"Twee jaar geleden is mijn partner van Jummoo uit het leven gestapt. Naast het harde en plotse verlies van een goede vriend, kwam er ook abrupt en definitief een einde aan Jummoo", zegt Ron De Rauw. "Datzelfde jaar trad ik op met Rembert De Smet, voornamelijk bekend van 'Twee Belgen'. Tijdens de repetities klaagde hij van pijn in zijn rug, zes weken later overleed hij aan kanker. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak belandde ik in een zwart gat. Ik vroeg me af of ik wel goed bezig ben en of ik wel nog creatieve dingen wil doen. Wat kan ik nog doen? Of moet ik iets anders gaan doen? Ik wist het allemaal even niet meer."





Het was Caroline die met het idee kwam aanzetten om een eigen cd op te nemen, een project waar Ron al lang van droomde. "Ik had wel al muziek geschreven voor anderen, maar ik was nog nooit zelf met eigen muziek naar buiten gekomen", zegt Ron. In januari van vorig jaar begon hij volop te schrijven. "Over wat mij bezighield en over wat mij nauw aan het hart ligt. Zo heeft elke song zijn eigen verhaal. Niets is fictief, elk nummer is gebaseerd op items uit het leven van vrienden en van mezelf."





Rode draad

Als rode draad door de cd koos Ron voor een gebeurtenis uit zijn jonge leven. "Als twintiger moest ik tijdens mijn burgerdienst aan de slag in een ziekenhuis. Hoewel de dokter een oude man verboden had om nog te roken, zat hij toch een sigaartje te roken op zijn kamer. 'Ik heb in mijn leven alles al gedaan wat ik wilde doen en nu wil ik op mijn gemak sterven', zei de man. Sindsdien nam ik hem elke dag mee om een luchtje te gaan scheppen. In realiteit zaten we in het café om de hoek waar de man genoot van zijn Rodenbachske en zijn sigaartje."





De cd RD.RAW werd gemaakt in eigen beheer, met een minimum aan budget. "Maar met een maximum aan vriendschap en collegialiteit." Info: www.ronderauw.be