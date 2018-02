"Beter dan je thuis vervelen" ACTIVITEITEN DE DURME VOORTAAN OPEN VOOR ALLE SENIOREN KATRIJN DE BLESER

16 februari 2018

02u51 0 Hamme De activiteiten in serviceflats De Durme staan voortaan ook open voor mensen die er niet wonen. "Daarmee willen we de eenzaamheid bij senioren tegengaan, vooral bij diegenen die alleen thuis wonen", zegt OCMW-voorzitter, Paul Verschelden. De eerste activiteit gisteren was meteen 'bingo', er kwamen al enkele nieuwsgierigen langs.

De activiteiten in de serviceflats 'De Durme' staan nu ook open voor mensen die niet of die nog niet in de serviceflats wonen. Ook mensen die bijvoorbeeld op de wachtlijst staan, maar evengoed mensen die helemaal geen plannen hebben om daar te gaan wonen, kunnen nu deelnemen aan de activiteiten. "We mikken op alle Hamse senioren: bewoners van de serviceflats, mensen die op de wachtlijst staan voor het woonzorgcentrum, deelnemers van het seniorenrestaurant en alle andere Hamse senioren", zegt OCMW-voorzitter Paul Verschelden (Open Vld).





Sociale leven

"Het initiatief ontstond nadat we merkten dat veel Hamse senioren eenzaam zijn. Ze wonen vaak alleen thuis en nemen dikwijls niet meer deel aan het sociale leven in onze gemeente. Zeker als ze wat minder goed te been zijn. Zo ontstond het idee om de activiteiten in de serviceflats ook voor hen open te stellen", zegt Verschelden.





Gisteren werd voor de eerste keer een activiteit georganiseerd die voor iedereen openstond. Het werd een bingonamiddag. In de cafetaria van de serviceflats waren gisteren al twee mensen te vinden die niet in de serviceflats wonen. Paula De Ridder (76) was één van hen.





Enthousiast

"Ik las een korte melding in de lokale krant De Kleine Wuiten. Het klonk wel leuk, zeker nu mijn echtgenoot in het ziekenhuis ligt. Ik ben nu veel alleen thuis en het was uiteindelijk mijn dochter die me overtuigd heeft om toch eens mee te doen."





Paula was alvast enthousiast dat de activiteiten voortaan opengesteld worden voor iedereen. "Ik ben ervan overtuigd dat er in onze gemeente veel mensen wonen die eenzaam zijn of die alleen thuis zitten en zich vervelen. Ik kom zeker terug en dan breng ik ook nog wat vriendinnen mee. Hopelijk kan er nog meer bekendheid aan gegeven worden zodat er volgende keer nog meer mensen zijn. De activiteitenlijst ziet er heel fijn uit en bovendien is het gewoon leuk om met andere mensen een praatje te maken."





De komende weken staat er onder andere Tai Chi, hobbyclub, een dansnamiddag, een kaas- en wijnnamiddag en gymnastiek op het programma. Iedereen mag deelnemen, maar het is wel nodig om vooraf in te schrijven. Deelnemen kost twee euro, koffie en water inbegrepen. Het volledige programma en meer informatie is te verkrijgen via 052/33.92.25 of dvc.denoever@ocmwhamme.be.