'Beat cancer with music' levert 4.300 euro op 10 april 2018

02u54 0

Ginette Barrie mocht een cheque van 4.300 euro overhandigen aan Karen van den Mooter van Kom op tegen Kanker. Die centjes zamelde ze in met de organisatie van haar concert 'Beat cancer with music'. Ze organiseerde dat concert helemaal alleen.





"Omdat ik mee de strijd tegen kanker wil aangaan", zegt ze. Via haar echtgenoot Geert Vercauteren kreeg ze de Koninklijke Muziekkapel van de Marine naar Hamme. Dat zorgde voor een nokvol cultureel centrum en een mooi bedrag voor 'Kom Op Tegen Kanker'.











(KDBB)