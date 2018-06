Windturbine aan Eikendreef 22 juni 2018

Aan de Eikendreef in Ham komt één nieuwe windturbine. Limburg Windt nv kreeg de omgevingsvergunning van de Limburgse deputatie. Het gaat om een windturbine ten zuiden van de E313 ter hoogte van de nieuwe Nike-site. Vier windturbines zijn hier al effectief geplaatst. Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 schriftelijke bezwaren ingediend van 2 buurtbewoners. Het college van burgemeester en schepenen gaf oorspronkelijk een ongunstig advies omdat de vraag werd gesteld waarom de windturbine in landbouwgebied wordt ingeplant en niet in industriegebied. Dat ongunstig advies werd omgevormd tot een gunstig advies. "We hebben als voorwaarde gesteld dat de exploitant een geluidstudie/controlemeting laat uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de turbine", zeggen gedeputeerden Inge Moors (CD&V) en Ludwig Vandenhove (sp.a). (BVDH)