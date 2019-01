Werken aan de Nikelaan BVDH

10 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 14 januari enkele aanpassingen uit op de Nikelaan (N156) op het grondgebied Ham en Meerhout. De weginfrastructuur wordt aangepast met als doel vooral een veilige fietsinfrastructuur en een vlottere ontsluiting voor personeel en vrachtvervoer te bekomen. Zo komen er verkeerslichten op de fietsoversteekplaats op de Nikelaan. Om de ontsluiting van de verschillende distributiecentra te verbeteren, worden op twee locaties extra afslagstroken aangelegd. Zo wordt naar de parking aan het hoofdgebouw een nieuwe oostelijke toegang gecreëerd in de bocht. Deze dient voor verkeer vanuit en naar de richting Kwaadmechelen. Ook ter hoogte van de toegang naar het nieuwe distributiecentrum (‘the Court’, in aanbouw) worden afslagstroken aangelegd. Op beide locaties wordt plaatselijk het wegprofiel verbreed, om zo ruimte te creëren voor de extra stroken. Deze werken zullen in totaal een drietal maanden in beslag nemen.