Vuurwerkspecialist hekelt feiten oudejaarsnacht: “levensgevaarlijk” Birger Vandael

02 januari 2019

11u38 0 Ham Vuurwerkspecialist en zaakvoerder van The Fireworkshop Stefan Vranckx hekelt de manier waarop een man uit Ham tijdens oudejaarsnacht vuurwerk afschoot. “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en gewoon te erg voor woorden”, laat hij weten.

Vranckx zag op Facebook een filmpje van het afschieten van vuurwerk. “Dit is voor particulieren nochtans verboden in de zone Beringen – Ham – Tessenderlo. De dieren hadden hier blijkbaar geen last, maar alle regels in verband met veiligheid worden straal genegeerd. Het vuurwerk werd ontstoken op enkele meters van een drukke baan waar gewoon wagens doorrijden. Dat is levensgevaarlijk. Bovendien staan er enkele mensen te kijken op een afstand van nauwelijks 20 meter, wat gewoonweg ontoelaatbaar is. Er is ook geen enkele beveiliging te zien.”

Volgens Vranckx werd er gebruik gemaakt van een mortier van 150 millimeter die vertrekt aan een snelheid van meer dan 400 km/uur. “Een dergelijke mortier is – als de buis omvalt bijvoorbeeld – dodelijk tot 120 meter. Wanneer de mortier niet opstijgt, maar ontploft boven de buis, is de schade door het verbranden minstens 100 meter. Daarom dient men in Duitsland 120 meter afstand te nemen en in Nederland is dat zelfs 250 meter. Helaas heeft België als enige land in Europa geen veiligheidsafstand. Onbegrijpelijk dat dit gewoon kan.”

De video is inmiddels niet meer publiek beschikbaar.

Meer over Stefan Vranckx