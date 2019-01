Vrouw gewond bij appartementsbrand Toon Royackers

10 januari 2019

17u25 0 Ham Woensdagavond is een vrouw gewond geraakt bij een appartementsbrand aan het Heldenplein in Ham. Toen ze even in de slaapkamer was brak plota brand uit in de keuken van haar flat.

Mogelijk is daar een pannetje oververhit geraakt. De vrouw werd zelf opgeschrikt door de rookmelder. Maar op dat moment was er al een hevige rookontwikkeling in haar woning. Ook de andere appartementen werden uit voorzorg meteen geëvacueerd. Brandweerzone Noord Limburg snelde ter plaatse. Zij moesten de vrouw met een ladderwagen uit haar slaapkamer halen. Het slachtoffer is met brandwonden naar het Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Brandweerlui konden eveneens haar hond in veiligheid brengen. De woning is voorlopig onbewoonbaar door de rookschade. De andere bewoners van het gebouw konden woensdagavond al opnieuw terugkeren naar hun appartement.