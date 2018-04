UNIZO Ham pleit voor prioriteitendossier 18 april 2018

02u41 0 Ham UNIZO Ham is de afgelopen maanden gaan babbelen met de ondernemers en heeft op basis hiervan een prioriteitendossier opgesteld, dat werd afgegeven aan alle politieke partijen.

Op die manier wil het de belangen van de ondernemers verdedigen.





Naast een aantal algemene prioriteiten vraagt UNIZO Ham ook naar blijvende inspanningen wat betreft het versterken van bruisende, levendige en bedrijvige centra in Oost-Ham en Kwaadmechelen. Verder is er de vraag naar een actieve bestrijding van leegstand en de aanstelling van een centrumcoach die vanuit een globale kernversterkende visie overlegt met alle stakeholders. "We vragen ook de ontwikkeling van nieuwe KMO-zones", aldus Bart Wijckmans van UNIZO Ham. Een verkeerscirculatieplan voor zware vrachtwagens staat eveneens op de agenda, in samenspraak met de omliggende gemeenten.





Geluidsoverlast

De belevering van winkels zorgt voor geluidsoverlast en verkeersopstoppingen, dus vraagt UNIZO overleg met de betrokken partijen voor een duurzame oplossing. Daarnaast wordt ook een beperking van de hinder en tijdsduur van de werken in fase 2 aan de N141 gevraagd. De inkomsten van de gemeentelijke bedrijventaks zou integraal moeten worden gereserveerd voor de promotie van handel en de verdere ontwikkeling van het KMO-gebeuren. Ten slotte staan ook verbeteringsmogelijkheden in de adviesraad, gratis wifi in de handelskernen, versterking van de dienst lokale economie en blijvende betrokkenheid bij het beleid op de agenda van UNIZO. (BVDH)