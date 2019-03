Twintiger uit Ham noemt agenten “luilakken” en “bende losers” BVDH

26 maart 2019

12u07 0

Een 27-jarige man uit Ham is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren na smaad aan de politie. Op 20 mei 2017 schold hij in Tessenderlo de politie uit voor “onnozelaars”, “bende losers” en “luilakken”. Hij maakte ook veelzeggende gebaren waarbij hij richting zijn edele delen wees. Amper enkele weken later, op 5 juli 2017, herhaalde hij de feiten nog eens in Tessenderlo en nam hij de woorden “vuile flikken” wederom in de mond. Als beklaagde zijn werkstraf niet uitvoert, wacht hem een celstraf van vijf maanden. Aan vier agenten moet beklaagde telkens 150 euro betalen. Ook de rechtsplegingsvergoeding van 240 euro is voor zijn rekening, evenals de boete van 208 euro en de gerechtskosten van 302,75 euro.