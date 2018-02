Truck geladen met 26 ton plastic bolletjes kantelt 17 februari 2018

Op de Nikelaan in Kwaadmechelen (Ham) is vrijdagmiddag een truck beginnen slingeren. Het gevaarte met een lading van 26 ton plastic bolletjes aan boord kantelde vervolgens in een gracht.





Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht van de Nikelaan, die de bestuurder mogelijk te laat had opgemerkt. Gelukkig kon de onfortuinlijke man zonder ernstige verwondingen zelf nog uit zijn stuurcabine klauteren. De lading was door de klap wel verschoven, maar niet vrijgekomen in de berm. Gespecialiseerde takeldiensten moesten wel naar de Nikelaan komen om de tientonner weer recht te trekken. Daarvoor werd de Nikelaan plaatselijk even afgesloten voor het verkeer. Omdat de takeling vlot verliep, bleef de verkeershinder gelukkig beperkt. (RTZ)