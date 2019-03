Tafelroute zet culinair Ham en Beringen op de kaart Birger Vandael

25 maart 2019

11u58 4 Ham Al enkele jaren lokt het concept ‘Happen en Trappen’ culinaire liefhebbers naar Ham. De gemeente breidt het concept nu uit in samenwerking met de stad Beringen. 14 horecazaken bundelen de krachten en bieden fietsers een uiterst smakelijke tocht aan, die je naar eigen voorkeur kan samenstellen.

“Mensen uit onze buurgemeenten, maar ook van ver daarbuiten maakten de afgelopen jaren gebruik van onze formule waarbij een fietstocht gecombineerd werd met enkele smakelijke stopplaatsen”, vertelt de Hamse schepen van Toerisme Patrick Bosmans (CD&V). “De Hamse restaurants en brasseries waar je terecht kan, zijn echter beperkt. Daarom vonden we in Beringen een partner voor de uitbreiding. De Tafelroute bevat acht eetgelegenheden uit Beringen en zes uit Ham.”

Dankzij de samenwerking zijn de fietstochten nu ook iets langer. Mensen kiezen immers uit een route van 40, 50 of 65 kilometer waarbij ze onderweg altijd bij drie horecazaken stoppen voor een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Er is telkens minstens één stopplaats in beide gemeenten en elke handelszaak komt voldoende aan bod. Voor de normale formule betaal je 25 euro, voor de formule met streekproducten bedraagt de prijs 35 euro en voor de formule deluxe (met onder meer een aperitief) betaal je 45 euro. De prijs is telkens exclusief dranken. Het eerste gerecht wordt steevast geserveerd om 11.30 uur.

65 mogelijkheden

De reserveringen starten op 1 april en dat is geen flauwe grap. Vanaf 1 mei tot en met 30 september kan je van woensdag tot zondag de Tafelroute afleggen. Het is wel verplicht om minstens vijf werkdagen op voorhand in te schrijven via het Vrijetijdspunt van Ham of in het TOL kantoor van Toerisme Beringen. Nadat je hebt ingeschreven, stellen de diensten een pakket op aan de hand van jouw voorkeuren. Er zijn meer dan 65 verschillende mogelijkheden. Je kan ook opgeven of je graag vis, vlees of vegetarisch eet. Ook handig is dat je de Tafelroute als cadeaubon kan afgeven.

“We zijn blij dat de toeristische dienst van Ham onze stad heeft uitgekozen voor dit concept", vertelt Beringse schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). “Dit is het gevolg van een samenwerking die al jaren goed verloopt.”

Deelnemende zaken

De deelnemende zaken in Ham zijn: Caféa, De Hamse Hofstee, De Vuvuzela, Torenzicht, ‘t Hams Snackske en Trattoria Via Malta. In Beringen doen mee: Blueberry Fields, De Uitkijktoren, Fiets- en eetcafé De Paalse Plas, Het Landerhuys, 't Fonteintje, Todi, The Mill en Whatz Hap.