Politie op zoek naar vermiste man 28 mei 2018

De politie is op zoek naar de vermiste Luc Coomans uit Oostham. Hij vertrok zaterdagavond omstreeks 18.15 zijn woning aan de Wijngaard.





Getuigen zagen nadien nog hoe hij wandelde in de richting van het Wasseven, maar sindsdien is elk spoor naar hem bijster. De 60-jarige Luc Coomans is ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft blond en opgeschoren haar. Opvallend is ook dat zijn armen en borst fel behaard zijn. Op het moment van de zijn vertrek droeg Luc een blauw jeanshemd en een blauwe jeansbroek.





Volgens de federale politie gaat het om een erg onrustwekkende verdwijning, en zij vragen daarom uit te kijken naar de man. Wie meer informatie heeft over waar Luc Coomans momenteel verblijft of waar hij zou kunnen zijn, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer





0800 30 300. (RTZ)