Ongeval met gevaarlijk transport 02u42 0

Op de snelwegstraat in Ham is vrijdagnamiddag een ongeval gebeurd met een zeer grote vrachtwagen dat uitzonderlijk transport vervoerde. Dit uitzonderlijk transport was een gevaarte van 25 meter lang. De lading, bestaande uit stalen profielen, stak aan de beide zijkanten een meter uit. De uitstekende profielen raakten een gevel. De brokstukken kwamen dan weer op een auto terecht. De verkeersdienst van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo stelde bij het uitzonderlijk transport verscheidene verkeersinbreuken vast. Het voertuig werd aan de ketting gelegd, tot de transporteur met alle regels in orde was. (MMM)