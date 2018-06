Man reed in op politie: 16 maanden gevraagd 05 juni 2018

02u38 1 Ham Een 32-jarige man uit Ham riskeert zestien maanden cel voor een vluchtpoging waarbij hij inreed op de politie. Twee agenten konden toen maar net opzij springen.

De feiten dateren van 8 januari 2016. De politie had die dag een controlepost opgesteld ter hoogte van de Markt in Tessenderlo. Daar werd ook de dertiger naar de kant gehaald. Maar de man had cannabis gebruikt, vier halve liters bier gedronken en was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij vond er dan ook niets beter op dan met gierende banden weg te scheuren.





Maar even later dook hij opnieuw op. "De agenten hoorden hoe de beklaagde, die een vreemde blik in de ogen had, de motor van zijn Subaru liet accelereren", aldus de procureur. "Ze besloten hem de doorgang te versperren, maar toch wist hij nog via een kleine opening tussen de patrouillewagens en een boom te ontsnappen. Een pistoolschot richting zijn linker voorband haalde niets uit." De achtervolging werd ingezet, en even later besloot de dertiger om zijn vlucht te voet verder te zetten. Tot hij in een bos lelijk ten val kwam en zijn been brak.





Op krukken

Volgens de burgerlijke partij gaat het om poging doodslag, maar de verdediging wil het bij gewapende weerspannigheid houden - waarbij de auto van de beklaagde het wapen was. Zelf kwam de dertiger op krukken naar de rechtbank - nog altijd een gevolg van de zware beenbreuk. "Ik was bang en raakte in paniek", sprak hij. "Maar sindsdien is alles anders. Ik kan nog altijd niet opnieuw aan de slag gaan als schilder."





Volgens de burgerlijke partij was het evenwel een wonder dat alle betrokken partijen aanwezig konden zijn. "Mijn cliënten keken de dood in de ogen", aldus de advocaat van de agenten. Hij vroeg een schadevergoeding van 3.500 en nog eens 2.500 euro.





Maar de verdediging haalde toch nogmaals aan dat de beklaagde niet de intentie tot doden had. "Zijn onder- en bovenbeen waren gebroken, zijn knie was verbrijzeld. En er wachten hem nog enkele operaties. Ik vraag om een straf met uitstel." Vonnis op 2 juli. (BVDH)