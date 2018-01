Limburgs koppel volgt mee vanop eerste rij 25 januari 2018

02u53 0 Ham Met de Belgische vlag zaten Dries Swerts (40) en zijn vrouw Griet Thijs (37) afgelopen zondag op de eerste rij toen Elise Mertens de Kroatische Petra Martic versloeg. "We hebben Elise hevig aangemoedigd en dat kon ze blijkbaar appreciëren, want achteraf gaf ze haar handdoek aan ons", vertelt Dries, die net als Mertens afkomstig is van Hamont.

Dries en Griet leven de Australian Dream. Het koppel woont inmiddels zes jaar 'Down under' nadat Dries de kans kreeg aangeboden om er te gaan werken. Samen met hun drie kindjes Nino (4,5 jaar), Lila (1,5 jaar) en Aiko (5 maanden) hebben ze een leven opgebouwd in Melbourne. "Elk jaar gaan we tijdens de eerste week van de Australian Open een keertje de sfeer opsnuiven. Nu er een meisje uit mijn eigen dorp meedoet, zijn we natuurlijk fanatieke supporters." Dries bezocht de tweede wedstrijd van Mertens, afgelopen zondag gingen ze samen kijken en in de kwartfinales was het de beurt aan Griet, die zelf uit Ham komt. "Veel Belgische vlaggen zijn er niet te zien in het stadion. Meteen nadat Elise zondag gewonnen had, knikte ze een keertje naar ons", vertelt Dries. "De rest van het tornooi zijn we op vakantie, maar volgend jaar zijn we er zeker weer bij om haar aan te moedigen." (BVDH)