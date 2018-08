Like Facebookpagina en win... Mercedes 23 augustus 2018

Het bedrijf Creative Car Customs uit Ham heeft wel heel veel over voor Facebooklikes. Het houdt een wedstrijd, waarbij je voor het liken van de Facebookpagina en delen van een bericht zowaar een zwarte Mercedes kan winnen. "Omdat onze vorige 'winactie' zijn doel niet haalde, hebben we het wat spannender gemaakt. Als we 15.000 Facebooklikes behalen, dan gaat de wagen naar een van de deelnemers", kondigt het bedrijf aan. Momenteel heeft de Facebookpagina meer dan 5.000 likes, nog een kleine tienduizend te gaan dus. (BVDH)