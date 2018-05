Infosessie rond nucleair risico 23 mei 2018

Gemeente Ham, Cultuurcentrum Leopoldsburg en het Crisiscentrum organiseren op maandag 28 mei een infoavond omtrent het nucleaire risico in ons land. Deze vindt plaats in het Cultuurcentrum van Leopoldburg. Er komen experten aan bod van het FANC, het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid", oppert de organisatie. Om 20 uur start het welkomstwoord. Het einde is voorzien omstreeks 21.30 uur. (BVDH)