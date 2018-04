In één klap van 10 naar 40 werknemers GROOTSTE TUINCENTRUM VAN LIMBURG GAAT DINSDAG OPEN BIRGER VANDAEL

27 april 2018

02u43 0 Ham Volgende week dinsdag opent aan het afrittencomplex aan E313 in Ham het nagelnieuw tuincentrum 'Floralux'. Met 15.000m² wordt dit het grootste centrum van Limburg. "Er werd twaalf miljoen euro geïnvesteerd in dit project", vertelt zaakvoerster Marleen Theys.

Het enorme winkelcomplex werd gebouwd op de oude site van tuincentrum 't Serreke. "Daar werkten we met tien mensen, hier zullen we beginnen met veertig. Hoe gezellig en familiaal het vroeger ook was, we moeten mee met de tijd waarin het internet een concurrent geworden is. Groeien was noodzakelijk om te overleven", geeft Theys eerlijk aan. Door de winterse weersomstandigheden liepen de werken één maand vertraging op, maar juist voor de start van dé bloemenmaand is men (bijna) klaar.





In Floralux mag men planten van topkwaliteit verwachten aan scherpe prijzen. Ook op vlak van decoratie en dierbenodigdheden wil Floralux een belangrijke speler zijn. Uit de rondleiding blijkt dat winkelcomfort en beleving belangrijk zijn. "Je kan de winkel opsplitsen in drie delen: huis, dier en buiten", klinkt het. "In meer dan vijftig verschillende hoekjes vind je specifiek wat je zoekt: gaande van 'kaarsen' en 'vlechtwerk' tot 'bamboe' en 'vijver en dier'. In totaal goed voor 60.000 unieke artikels."





Trendboxen

Uniek zijn de zogenaamde trendboxen waar je als klant inspiratie kan ophalen voor een 'totaalbeeld' van een sfeerconcept. Zo vind je onder meer een roze relaxhoek vol hangmatten en sfeervolle bloemenstukken. Verder staat de overdekte plantenserre van 4.000 m² vol verse planten en zullen bloemschikkers ter plaatse aan de slag gaan met stukken. De knaagdieren, vissen en kippen worden in de dierenafdeling optimaal verzorgd.





Laadpunten voor e-bikes

Er is geen ballenbad voor de kinderen, wel zijn er speelhuisjes waarin zij op een kindvriendelijke en educatieve manier kunnen bijleren over de natuur. Zo leren ze onder meer wat bijen en vlinders doen. Voor de dames en heren is er evenmin een cafetaria, maar Theys kondigt wel nog "een verrassing" aan die de komende dagen vorm zal krijgen aan de voorzijde. Verder wordt in het winkelconcept speciaal aandacht besteed aan kinderen maar ook aan personen met een beperking. Ook de zorg voor het milieu speelt een belangrijke rol: er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen en laadpunten voor elektrische wagens en fietsen worden voorzien.





In het grootste tuincentrum van België, Floralux in Dadizele (25.000m²), krijgt men jaarlijks zo'n twee miljoen klanten over de vloer. Hoeveel er dat in Ham zullen zijn, is nog niet duidelijk. "Dat is moeilijk in te schatten, onze parking biedt alleszins plaats voor 550 wagens. We mikken op een totaalbeleving voor het hele gezin. Aangezien we ook open zijn op zon- en feestdagen wordt dit de ideale gezinsuitstap", besluit Theys.