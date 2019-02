Huisarts Mattijs (25) bijt de spits af in gloednieuwe Blind Date: “Ik zou mezelf geen ‘jager’ noemen” Birger Vandael

05 februari 2019

19u43 0 Ham Fans van Blind Date hebben er heel lang op moeten wachten, maar veertien jaar later keert het iconische VTM-programma terug op de buis. Mattijs Govaerts (25) uit Ham mag de spits afbijten in de eerste uitzending. “En dan te denken dat ik me niet eens zelf heb ingeschreven”, lacht hij.

Toen de eerste uitzendingen van Blind Date op televisie kwamen, was Mattijs nog niet eens geboren. Nu zit hij zelf in het programma. Daarmee toont VTM meteen hoe tijdloos de datingshow is. “Ik ken de typische fragmenten van het programma wel natuurlijk”, stelt de twintiger. “Echt live heb ik er volgens mij nooit naar gekeken, want alles zit vaag in mijn achterhoofd. Ik weet bijvoorbeeld wel dat ‘Alles Kan Beter’ er ooit een parodie over heeft gemaakt. Dat het een speciaal programma is, staat in ieder geval als een paal boven water.”

Het was niet zijn idee om zich in te schrijven. “Dat hebben mijn vrienden gedaan”, geeft hij aan. “Ze zeiden dat ook tegen mij, maar ik dacht altijd dat het om te lachen was. Tot ik op een dag telefoon kreeg van het productiehuis. Eigenlijk heb ik lang getwijfeld, maar uiteindelijk koos ik toch voor het avontuur. Mijn vrienden en familie waren allemaal overdreven enthousiast. Ik kreeg er bijna schrik van.” (lacht)

Werk en privé gescheiden

Mattijs woont inmiddels al een half jaar in het centrum van Antwerpen. Hij is er huisarts en vroeg zich af of hij wel de juiste persoon was voor het programma. “Uiteindelijk waren het mijn collega’s op de praktijk die zeiden dat ik het moest doen. Het is ook maar een spel en we kunnen werk en privé zeker gescheiden houden.” In het spel is Mattijs de allereerste ‘jager’, al vindt hij dat begrip eigenlijk niet bij hem passen. “Ik zou mezelf zo zeker niet beschrijven. Ik ben in elk geval geen ‘player’, of toch niet dat ik het weet. Op het werk moet ik bijvoorbeeld al een professionele houding aannemen.”

Afspraken met het publiek

‘Blind Date’ focust natuurlijk op het innerlijke en wat dat betreft vindt Mattijs het vooral belangrijk dat een vrouw intelligent is. “Verder val ik op brunettes en vrouwen die niet te klein zijn. Of ik afspraken had gemaakt met mensen in het publiek om tekens door te geven? Ik moet toegeven van wel”, glimlacht hij. “Er zat een hele fanclub, maar van gebaren is niets in huis gekomen.”

Drie prooien

De drie ‘prooien’ zijn vroedvrouw Gioia (23, Herk-De-Stad), die nu als psychiatrisch verpleegkundige werkt, Angelita (26, Mechelen), die haar eigen naaiatelier heeft en pedagogisch medewerker Enya (25, Sinaai). In de eerste ronde ‘Eerst even snuffelen’ vuurt Mattijs enkele persoonlijke vragen af op de drie dames. Na de rondes ‘Wat zegt Google?’ (waarin Google en de sociale media alles van de ‘prooien’ blootlegt) en ‘Een gewaarschuwd man’ (waarin familie en vrienden van de ‘prooien’ Mattijs inside information geven) valt iemand rechts van de wand af. Tijdens een gewone date is het belangrijk om een goede eerste indruk te maken. Bij Blind Date is de laatste indruk belangrijker, want die zal in de laatste ronde beslissen wie met Mattijs op reis mag. Wat dat allemaal opgeleverd heeft, ziet u woensdagavond om 21.20 uur bij VTM.